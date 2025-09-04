۶ میلیارد تومان برای زیرساخت های شهری «سراب باغ» اختصاص یافت

علی رئوفی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز حرکت شتابان طرحهای عمرانی و زیباسازی شهر خبر داد و گفت: با اجرای پروژههای آسفالتریزی، موزاییکفرش پیادهروها و بهسازی معابر، کیفیت زندگی شهروندان ارتقا یافته و رضایت عمومی را بهدنبال داشته است.
وی بیان کرد: در ماههای اخیر فعالیتهای عمرانی متعددی در سطح شهر انجام شده و سرابباغ وارد مرحله تازهای از توسعه شهری شده است.
وی با اشاره به اهمیت بهبود زیرساختها و عبور و مرور افزود: در بخش آسفالتریزی، تاکنون حدود ۳۰ هزار مترمربع از معابر شهر آسفالت شده و دو قرارداد جدید نیز برای ادامه این روند منعقد شده است که عملیات اجرایی آن طی هفتههای آینده آغاز خواهد شد.
رئوفی خاطرنشان کرد: در حوزه زیباسازی شهر و موزاییکفرش پیادهروها، روزانه چهار گروه کاری مستقر در سطح شهر فعالیت دارند و تا کنون بخش قابل توجهی از مسیرهای پررفتوآمد ساماندهی شده است.
وی میزان اعتبار تخصیصیافته به این اقدامات را حدود ۶ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بهبود کیفیت زندگی، ارتقای سیمای شهری و ایجاد زمینههای توسعه پایدار از اهداف اصلی این پروژههاست.
شهردار سرابباغ با ابراز امیدواری نسبت به تداوم روند فعلی، تصریح کرد: با تکمیل این طرحها، ضمن کاهش گرد و غبار و ارتقای ایمنی معابر، امکان گسترش فعالیتهای اجتماعی و ورزشی همچون دوچرخهسواری در شهر فراهم شده است.
رئوفی اضافه کرد: شهرداری با جدیت تلاش میکند سرابباغ به شهری زیبا، استاندارد و مهاجرتپذیر تبدیل شود؛ شهری که مردم با رضایت و افتخار در آن زندگی کنند.
