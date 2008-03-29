مخالفت ابومازن با اسکان آوارگان در خارج از فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ابومازن اظهار داشت: اسرائیل با توسعه شهرکها، تداوم تجاوزات نظامی بر ضد ملت فلسطین و یهودی سازی قدس، صلح را از بین می برد.

وی در ادامه، اسرائیل را به از بین بردن وحدت میان گروههای فلسطینی و تلاش برای جدا کردن نوارغزه و کرانه باختری از یکدیگر متهم کرد.

به گفته ابومازن، اسرائیل به بهانه شکاف و اختلاف داخلی در فلسطین، امکانات دستیابی به توافقنامه صلح را از بین می برد و این سیاست آن است.

وی با بیان اینکه مذاکرات صلح، در سایه تداوم اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل پیشرفت نخواهد کرد؛ از جامعه بین المللی خواست تا مسئولیت خود را برای نجات روند صلح به کار گیرد و اسرائیل را به اجرای طرح صلح عربی و نیز طرح نقشه راه ملزم کند.

وی افزود: ما در سایه تجاوزات وحشیانه اسرائیل، خواستار حمایت عربی و بین المللی از ملت محاصره شده فلسطین هستیم.

ابومازن در ادامه بر حمایت سازمان آزادیبخش و تشکیلات خودگردان فلسطین از ابتکار عمل یمن برای از بین بردن اختلافات داخلی میان گروههای فلسطینی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه تمام ابتکار عملها که آخرین آن ابتکار عمل یمن بوده را حمایت و تایید کرده است؛ با تکرار ادعاهای خود در مورد جنبش حماس اعلام کرد: از حماس می خواهیم که به کودتا در نوارغزه پایان دهد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در بخش دیگر سخنان خود گفت: پیمان صنعا (ابتکار عمل یمن برای حل اختلافات جنبشهای فتح و حماس) برای اجرای فوری آن و نه برای مذاکره است.

وی خاطرنشان کرد: ما همواره به گزینه صلح -صلحی که مبتنی بر طرح صلح عربی و طرح نقشه راه باشد- پایبندیم.

به گفته وی، اسرائیل باید برای موفقیت مذاکرات صلح؛ طرح نقشه راه را اجرا، شهرکسازی و تجاوزات نظامی بر ضد ملت فلسطین را متوقف و ایستهای بازرسی را برچیند.

اجلاس سران عرب امروز و فردا در دمشق برگزار می شود.