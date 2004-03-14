اسكناس دو هزار توماني وارد مبادلات پولي شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" اسكناسهاي مذكور امروز يكشنبه مورخ 24/12/1382 منتشر و در روز دوشنبه 25/12/82 در اختيار بانكها قرار مي گيرد.

مشخصات اسكناس دو هزار توماني عبارتست در رنگ آبي و در قطع 78*163 ميلي متر افزون ساير مشخصات اين اسكناس عبارتست از طرح جديد تصوير حضرت امام خميني (ره) در سمت راست با چاپ برجسته، طرح تصوير حضرت امام خميني (ره) موضوع بند فوق عينا در سمت چپ و در خمير كاغذ وجود دارد (واتر مارك) كه در مقابل نور از دو طرف اسكناس قابل رويت است.

نخ امنيتي به صورت پنجره اي در نيمه سمت چپ، نقره اي رنگ كه نشان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تكرار بر روي آن قابل رويت است.

سمت چپ و پايين سه نقطه به صورت برجسته براي سهولت شناسايي اين اسكناس توسط عزيزان روشندل در نظر گرفته شده است.

سمت چپ و پائين (در قسمت راست بند فوق) بخشي از مبلغ اسمي اسكناس به صورت لاتين (2000) چاپ شده كه با چاپ قسمت مكمل آن در پشت اسكناس در مقابل نور قابل رويت است .

در قسمت چپ تصوير حضرت امام (ره) و در عرض كاغذ مبلغ اسمي اسكناس به صورت لاتين (2000) به طور مخفي و با چاپ برجسته نقش بسته كه با قرار دادن روي اسكناس در حالت افقي و در مقابل نور قابل رويت است. همچنين در پشت اسكناس، نماي بخشي از بناهاي تاريخي واقع در ميدان امام (نقش جهان) اصفهان طراحي شده است.