سپاهان با پیروزی بر استقلال صدرنشین شد / شکست سرخابی ها قبل از دربی

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از هفته بیست و پنجم لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی تهران برابر هم به میدان رفتند که در پایان این مسابقه تیم فوتبال سپاهان با نتیجه یک بر صفر برابر میزبان خود به برتری دست یافت.

برپایه این گزارش، در این مسابقه که با قضاوت هدایت ممبینی و در ورزشگاه آزادی تهران پیگیری شد، احسان حاج صفی (66) گل برتری زردپوشان اصفهانی را به ثمر رساند.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان با این پیروزی 43 امتیازی شد و با اختلاف 2 امتیاز نسبت به پرسپولیس تهران به صدرجدول رده بندی رقابت های لیگ برتر صعود کرد. ضمن اینکه استقلال هم با 37 امتیاز همچنان در رده پنجم جدول قرار دارد.

تیم های استقلال و پرسپولیس در شرایطی دیدارهای هفته بیست و پنجم خود را به دو تیم اصفهانی واگذار کردند که روز پنجشنبه باید در شصت و چهارمین دیدار به مصاف یکدیگر بروند.