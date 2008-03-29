برای شکست استقلال برنامه ریزی کرده بودیم / پیروزی ارزشمندی بود

به گزارش خبرنگار مهر، ژوران ویرا که پس از پیروزی تیمش در جمع خبرنگاران سخن می گفت، در خصوص این دیدار اظهار داشت: از یک هفته پیش با شناختی که از نقاط ضعف و قوت استقلال داشتیم، تمرینات مداومی را انجام دادیم تا با آمادگی کامل در این دیدار به میدان برویم.

وی ادامه داد: ما با آگاهی از این موضوع که استقلال در چهار4 هفته گذشته شرایط و نتایج خوبی کسب کرده است برابر آنها به میدان آمدیم. همچنین می دانستیم آنها تیمی هستند که در این مدت پیشرفت زیادی داشته و یکی از تیم های بزرگ لیگ ایران بوده و از حمایت تماشاگران بهره مند هستند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان با بیان اینکه استقلال تیم بزرگ و نام بزرگی دارد و همیشه در کورس قهرمانی لیگ ایران قرار داشته و باید به آن احترام گذاشت، افزود: به بازیکنان تیم گفته بودم برای پیروزی بر استقلال در آزادی باید توپ را به خوبی به گردش درآورده و با فضاسازی و استفاده از توپ های برگشتی برای شوت زنی به فکر باز کردن دروازه آنها باشیم که از روی همین تاکتیک هم به گل برتری رسیدیم.

وی با اشاره به این موضوع که در نیمه اول بازیکنان سپاهان ضعیف بازی کردند و با اشتباهات خود فضای خوبی در اختیار حریف قرا دادند، تاکید کرد: در نیمه دوم اشتباهات کمتری را از سوی بازیکنان شاهد بودیم و با استفاده از نقاط ضعف استقلال به نتیجه دلخواه خود دست پیدا کردیم.

ویرا خاطرنشان کرد: در نیمه اول روانخواه بهترین بازیکن استقلال بود که به طور دائم بین هافبک ها و مدافعان ما حرکت و توپ سازی می کرد اما در نیمه دوم از بازیکن یارکوبی برای مهار وی استفاده کردیم که از وقتی این بازیکن را مهار کردیم، توانستیم تیم حریف را کنترل کنیم.

وی با اشاره به اینکه بازیکنان سپاهان با پرس شدید، هافبک های حریف را از بازی خارج کردند، اظهار داشت: در این دیدار پیروزی ارزشمندی کسب کردیم اما نباید فکر کنیم بدون اشتباده بودیم و باید در بازی های آینده این اشتباهات را به حداقل برسانیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در پایان گفت: از این بازی برای موفقیت در لیگ قهرمانان استفاده می کنیم، گرچه سطح آن مسابقات با لیگ ایران قابل مقایسه نیست ولی این برد تمرکز ما را روی آن رقابت ها و مسابقات سختش بیشتر می کند.

تیم فوتبال سپاهان در آخرین دیدار از هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر موفق شد در ورزشگاه آزادی با نتیجه یک بر صفر برابر استقلال تهران به پیروزی دست یابد.