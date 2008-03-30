بایرن از شکست گریخت / پیروزی اینتراخت در غیاب مهدوی کیا

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های آلمان شب گذشته با برگزاری شش دیدار به پایان رسید که در یکی از این مسابقات بایرن مونیخ در زمین نورنبرگ با گل دقایق پایانی پودولسکی از یک شکست خارج از خانه نجات یافت.

در این دیدار که در ورزشگاه ایزی کریدیت برگزار شد، میسیوویچ (44) برای نورنبرگ گلزنی کرد اما پودولسکی (81) گل تساوی تیم فوتبال بایرن مونیخ را به ثمر رساند.

در سایر دیدارهای شب گذشته نتایج زیر به دست آمد:



* بایرلورکوزن صفر - اینتراخت فرانکفورت 2 (در این دیدار مهدی مهدوی کیا به علت مصدومیت حضور نداشت)

* بوخوم 3 - بورسیا دورتموند 3

* هامبورگ یک - آرمنیا بیله فلد یک

* کارلسروهه صفر - شالکه صفر

* وردربرمن یک - دویسبورگ 2

هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های آلمان امروز با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می رسد:

* انرگی کوتبوس - هرتابرلین

* هانوفر - اشتوتگارت

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 54 امتیاز

2- هامبورگ 47 امتیاز

3- شالکه 45 امتیاز

4- بایرلورکوزن 44 امتیاز(تفاضل گل 18+)

5- وردربرمن 44 امتیاز(تفاضل گل 15+)

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16- آرمنیا بیله فلد 22 امتیاز

17- نورنبرگ 20 امتیاز(تفاضل گل 15-)

18- انرگی کوتبوس 20 امتیاز(تفاضل گل 16-)