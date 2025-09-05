تلاش مستمر برای رفع موانع تولید در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر، در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: یکی از اولویتهای مهم دولت در استان، رفع موانع تولید است.
به گفته وی، تاکنون حدود ۲۸ جلسه ستاد رفع موانع تولید برگزار شده و تمرکز این جلسات بر بررسی و حل مشکلات واحدهای تولیدی بوده است.
کیانمهر با اشاره به اهمیت حضور میدانی مسئولان در واحدهای تولیدی افزود: به طور معمول، هر هفته حداقل ۱۰ واحد تولیدی بازدید میشود و با حضور مدیران کل صنعت، معدن، گردشگری، کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط، مشکلات واحدها به صورت مستقیم بررسی و رفع میشود.
وی ادامه داد: برخی مسائل مربوط به وامهای تولیدی با تصمیمگیری در ستاد رفع موانع حل میشود، اما بخشی از مشکلات مربوط به تأمین اجتماعی، مالیات و دیگر دستگاهها است که با پیگیری تلفنی و حضور مدیران در محل، تلاش میشود رفع شود.
معاون اقتصادی استاندار گلستان همچنین درباره مشکلات تأمین سوخت و انرژی برای واحدهای تولیدی گفت: با وجود نارضایتیهای موجود، تلاش شده تا حد امکان از واحدهای تولیدی حمایت شود، چرا که امسال شرایط انرژی برای بسیاری از تولیدکنندگان سخت بوده است.
وی تاکید کرد: دولت و مسئولان استان همچنان متعهد به حمایت از تولید و رفع مشکلات فعالان اقتصادی هستند تا فضای کسبوکار در گلستان بهبود یابد.
