به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبههای این هفته نمازجمعه خرمآباد در سخنانی با سفارش همگان به رعایت تقوای الهی و با اشاره به مناسبت ولادت حضرت محمد (ص) و هفته وحدت، اظهار داشت: تمام عمر رسول اسلام برای همه ما درسآموز است، میتواند دین و دنیای ما را کفایت کند، اولین اقدام ایشان این بود که در ۱۳ سال در مکه مفاهیم بلند توحیدی را تفهیم و تبیین کرد و شخصیتهای جامع و بزرگی در این ۱۳ سال تربیت کرد.
وی گفت: ایشان در ۱۰ سال مدینه هم بر این مفاهیم بلند توحیدی و قرآنی اصرار ورزید و این نسیم توحیدی همه شبهجزیره را فراگرفت و فراتر از آن رفت، به ایران و روم رسید، مردم این نسیم بهار توحیدی و معارف قرآنی را با جان دل پذیرفتند و در مدت ۱۰ سال در مدینه یک نظام اسلامی را برپا کرد که روزی حاکمان نگویند ما الگویی برای حکومت نداشتیم، در این نظام اسلامی مسجد مرکز دیانت، سیاست، عبادت، رویدادهای فرهنگی و اجتماعی و… کانون وحدت، رصد دشمنان اسلام و… بود ما باید در بحث مسجد به این جایگاه برسیم و هر نظامی بتواند خودش را بهنظام اسلامی پیامبر (ص) نزدیک کند فلاح و رستگاری ملتش را تضمین کرده است.
نماینده ولیفقیه در لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به پویش «ایران همدل»، عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی، کمک و پشتیبانی از مردم مظلوم و مقتدر فلسطین و غزه و لبنان را واجب شمردند، در اجتماعاتی که در طول این هفته شکل میگیرد، افرادی پیشقدم برای این کار شوند، مسئولان تدبیر کنند، کمکهای مردم متدین و انقلابی استان لرستان به هر شکل و شیوهای به دست این مردم میرسد، مردم فلسطین و غزه از ملت ایران تشکر کردند. مردم لرستان معادل ۵۰۰ میلیون تومان طلا هدیه کردند، در همه مراحل بانوان خیلی جدی ورود پیدا کردند و زیورآلات خود را تقدیم کردند، انتظار میرود این روحیه سخاوت در استان ادامه پیدا کند.
حجتالاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان با اشاره به ۲۸ هزار متقاضی وام ازدواج و ودیعه مسکن در لرستان در نوبت، گفت: این موضوع از سوی معاون عمرانی استانداری در حال پیگیری است، نامهای هم به مدیران بانکهای دولتی و خصوصی نوشته شده، ما در خطبهها این دنبال خواهیم کرد تا به یک نتیجه روشنی منتهی شود، اگر اعتبارات در استان و کشور بهاندازه کافی نیست، در این سخنگاه یا در سخنگاههای دیگری به مردم توضیح بدهند، تشریح و اطلاعرسانی کنند، اگر اعتبارات هست و مشکل در استان است، مشکل را مسئولان استانی حل کنند، اگر اعتبارات هست، به استان ما توجه نمیشود باید از مرکز پیگیری کنند.
وی تأکید کرد: باید به این ۲۸ هزار متقاضی پاسخ داده شود، نمیشود که بدون پاسخ بمانند.
نماینده ولیفقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شهدای بزرگی از روحانیت مانند شهید «قدوسی» که در ۱۶ شهریور سال ۱۳۶۰ بهعنوان دادستان مل کشور و دومین شهید محراب آیتالله «مدنی» که در سال ۱۳۶۰ بهوسیله منافقین تبهکار به شهادت رسیدند، اینها هم جهاد فرهنگی کردند و هم عرصه خدمتگزاری به مردم به توفیقات الهی نائل شدند.
حجتالاسلام شاهرخی، گفت: همواره ما دست این منافقین تبهکار و پلید و منفور و نوکر شیطان بزرگ را در شهادت بهترین فرزندان این ملت مشاهده میکنیم که ننگشان باد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: باید یاد شهدای ۱۷ شهریور را گرامی داشت، هزاران نفر در ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ در تهران شهید و مجروح شدند، اگر چه برای همه ما هنوز هم حزنانگیز است، اما جنایت رژیم پهلوی مسیر انقلاب را روشن کرد، مشخص شد که باید این رژیم منحوس سرنگون شود و در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ خون شهدای ۱۷ شهریور و دیگر شهدا پیروزی انقلاب اسلامی را رقم زد.
نماینده ولیفقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم پاسداری از ارزشها، گفت: ما در نظام جمهوری اسلامی موظف به پاسداری از ارزشها هستیم، هتاکی به ارزشها، به حجاب، حیا و عفت چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و یا با تسامح و تساهل با آن برخورد کرد، مردم ما نشان دادند که تا پای جان برای حفظ ارزشها ایستادهاند، ولی نمیتوانند تحمل نادر افرادی را کنند که به حیا و عفت بانوان اهانت میکنند، قطعاً خدمت گذاران مردم در قوه قضائیه از همه ظرفیتهای قانونی برای بازدارندگی از چنین افرادی که هتاکی میکنند بهره خواهند برد و اقدام قانونی، قاطع، فوری و بازدارنده انجام خواهند داد.
حجتالاسلام شاهرخی همچنین به سفر رئیسجمهور به چین و حضور در اجلاس «شانگهای» و دیدارهای دوجانبه و چندجانبه، گفت: این امر نشان داد که سیاست نظام جمهوری اسلامی از اول پیروزی انقلاب که مقابله با زورگویان عالم، جهان تکقطبی و سیطره آمریکا جنایتکار بود، در حال استقرار و پذیرفتهشدن است و جمهوری اسلامی باید با دیپلماسی فعال و حضور ثمربخش جای خودش را در نظم جدید جهانی تعریف و تثبیت کند، جایگاهی که شایسته ملت متمدن ایران است.
