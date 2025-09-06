تونل سلسله به بروجرد؛ رؤیای ناتمام ارتباطی

خبرگزاری مهر - گروه استانها: پروژه تونل «اسپژ» به طول هزار و ۹۷۰ متر، با حذف گردنه «پرسک»، شهرستان سلسله را به بیرانشهر و از آنجا به بروجرد متصل میکند که ضمن افزایش ایمنیمحور باعث کاهش حدود ۶۰ کیلومتر مسافت بینشهری الشتر به بروجرد میشود.
این پروژه تیرماه ۹۴ از محل اعتبارات استانی شروع و پس از گذشت یک سال از شروع عملیات اجرایی، دیماه ۹۵ تعطیل شد، پس از پیگیریهای اداره کل راه و شهرسازی و نماینده وقت شهرستان سلسله و در نهایت با کشوقوس فراوان بعد از پنج سال تعطیلی اردیبهشتماه ۱۴۰۱ پروژه دارای ردیف اعتبار ملی و به چهارخطههای منتهی به مرکز استان ملحق شد.
در جریان سفر رئیسجمهور نیز ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه تخصیص پیدا کرد تا زمینه برای عملیاتیشدن این پروژه حوزه راه شهرستان سلسله فراهم شود.
اما این پروژه بنا بر دلایلی از جمله مشکلات فنی، وجود آبهای زیر زمینی در محل حفاری، عدم پایداری و ریزش دیوارهها و سقف تونل، متوقف و تعطیل شده است حالا مدیران ارشد لرستان ادامه پروژه را منوط به بازنگری مطالعات آن کردهاند.
تکمیل تونل «اسپژ» خانهبهخانه خواسته مردم است
حجتالاسلام مراد امیدی امامجمعه الشتر دراینرابطه در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: زیر بنای توسعه در هر منطقه راه و جاده است.
وی با اشاره به نقش احداث تونل «اسپژ» در کاهش زمان تردد بین شهرستانهای سلسله و بروجرد، اظهار داشت: اگر این تونل احداث شود، این زمان تردد به ۳۰ تا ۴۰ دقیقه میرسد.
امامجمعه الشتر در ادامه سخنان خود با اشاره به رایزنی با استاندار لرستان برای تکمیل این پروژه، عنوان کرد: متأسفانه مشکلی که دررابطهبا این پروژه وجود دارد، عدم انجام مطالعات آن است.
حجتالاسلام امیدی، ادامه داد: امیدواریم با ورود استاندار لرستان به این موضوع، شاهد تعیین تکلیف این پروژه در شهرستان سلسله باشیم.
وی با تأکید بر اینکه تکمیل و تعیین تکلیف این پروژه مطالبه مردم شهرستان سلسله است و این امر خانهبهخانه خواسته مردم است، گفت: امیدواریم این موضوع دراسرعوقت عملیاتی شود.
تعطیلی پروژه به دلیل مشکلات فنی
عنایتالله میرزایی مدیرکل راه و شهرسازی لرستان نیز دراینرابطه با مهر، اظهار داشت: تونل «اسپژ» مسیر الشتر به بروجرد را تسهیل میکند.
وی با بیان اینکه طول این تونل هزار و ۹۷۰ متر و معادل دو کیلومتر است، عنوان کرد: در حال حاضر به دلیل مشکلات فنی این پروژه تعطیل شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه این پروژه در قالب پروژههای چهارخطه منتهی به مرکز استان هم قرار گرفته است، افزود: متأسفانه این پروژه در اولویت پروژههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور هم در سالیان گذشته قرار گرفته نداشته است.
میرزایی با بیان اینکه تا کنون نیز تخصیصهای بسیار ناچیزی برای این پروژه در نظر گرفته شده است، افزود: مشکلات فنی هم مزید بر علت شده که تخصیصهای اعتباری آن کاهش پیدا کند.
وی تصریح کرد: این پروژه چندین سال هم متوقف بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه باتوجهبه اینکه مطالعات قوی روی این پروژه صورت نگرفته است، استاندار لرستان دستور دادند که مطالعات این پروژه بازنگری شود، گفت: دستور داده شد که یکبار دیگر تمام جنبههای طرح دیده شود، همچنین اعتبارات آن برآورد شود و بهترین تصمیم در مورد آن گرفته شود.
استاندار لرستان: پروژه نیاز به مطالعات جدی دارد
سید سعید شاهرخی استاندار لرستان نیز دراینرابطه با مهر اظهار داشت: من اعتقاد دارم که منابعی که در اختیار ما هست متعلق به مردم است و باید درست از این منابع استفاده کنیم.
وی گفت: این ایده که ما یک مسیری را از الشتر به بروجرد داشته باشیم، بسیار ایده درستی است، موردتأیید بنده هم هست، خواست به حق مردم است و باید انجام شود.
استاندار لرستان در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه الان بحث روی چطور انجامدادن این موضوع است، تصریح کرد: وقتی میگوئیم که باید انجام شود، باید طراحی بهگونهای باشد که به بنبست نخوریم.
شاهرخی، بیان داشت: الان تونلی حفر شده، این پُر آب شده است، خب این نیاز به مطالعات جدی دارد.
باید با چشمباز و مطالعه در این پروژه حرکت کنیم
وی با اشاره به اینکه آبرفتهایی که آنجا هست، جنس تونل، ریزشهای آن و علاوه بر دو طرف این تونل باید موردمطالعه قرار گیرد، گفت: راهسازی اینگونه نیست، احتیاج به مطالعه دارد.
استاندار لرستان، گفت: باتوجهبه اینکه این مسیر اهمیت دارد و مورد تقاضای مردم عزیز هست، تأکید کردم که یک مطالعه و بررسی جامعی صورت گیرد که با چشمباز حرکت کنیم و هزینهای که میکنیم منجر به نتیجه برای مردم شود.
شاهرخی، افزود: اگر پول را خرج کردم و به تونل و راه تبدیل نشد، علاوه بر خسران، باید عذاب وجدان هم بگیریم، پس باید با چشمباز و مطالعه در این پروژه حرکت کنیم.
وی تأکید کرد: این مسیر برای ما مهم است، حتماً طبق اصول و قاعده خودش حتماً انجام میشود.
