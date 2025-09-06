حماسه ۷۰۰ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر، همشهری نوشت: ۷۰۰ روز است که بیش از ۱۵۰ هزار نیروی نظامی ارتش پرادعای اسرائیل در باریکه کوچک غزه در حال جنگ و جنایت هستند. جنایت ارتش اسرائیل در غزه را بسیاری از کارشناسان سازمان ملل هم تأیید کرده‌اند و حتی برای این جنایت در دیوان کیفری بین‌المللی پرونده تشکیل شده و فاتو بنسودا، دادستان این دیوان وقوع جنایات جنگی در غزه را تأیید کرده است. فهرست بلندبالای بیش از ۶۴ هزار شهید حملات اسرائیل در غزه که دوسوم آن را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند، نشان‌دهنده جنایت بزرگی است که در جنگ غزه رقم خورده، هرچند آمار و گزارش‌های خود منابع عبری حاکی از آن است که پس از ۷۰۰ روز هنوز صهیونیست‌ها نتوانسته‌اند به اهداف خود در جنگ غزه دست یابند. اگر نگاهی به اهداف اولیه اسرائیل در جنگ غزه داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که صهیونیست‌ها طی حدود ۲ سال گذشته در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده‌اند. اهداف اولیه اسرائیل از شروع جنگ غزه شامل این موارد بود:

نابودی کامل توان نظامی و حکمرانی حماس در نوار غزه

آزادی تمامی اسرای اسرائیلی حمله ۷ اکتبر

بازگرداندن امنیت و آرامش به ساکنان مناطق مرزی اسرائیل و تضمین عدم‌تکرار حملات مشابه

تثبیت برتری امنیتی و بازدارندگی اسرائیل در منطقه و کاهش نفوذ ایران و متحدانش



۴ شکست بزرگ اسرائیل پس از ۷۰۰ روز جنگ

‌شکست نظامی و امنیتی عدم نابودی حماس: با وجود شهادت هزاران نفر از اعضای حماس، این گروه همچنان به عملیات خود ادامه می‌دهد و حتی طبق گزارش‌ها توان نظامی خود را تا سطح ۲۵ هزار نیرو حفظ کرده است. نابودی کامل حماس به‌دلیل ساختار غیرمتمرکز و ریشه‌های عمیق اجتماعی آن در غزه بسیار دشوار است.

شکست در آزادی گروگان‌ها: پس از ۷۰۰ روز حدود ۲۰ گروگان اسرائیلی همچنان در اسارت حماس هستند و توافقات مبادله اسرا به نتیجه نهایی نرسیده است. این امر به یک نقطه‌ضعف بزرگ برای دولت نتانیاهو تبدیل شده است.

تشدید تهدیدات امنیتی: حملات موشکی از غزه و شمال اسرائیل ادامه دارد و حدود ۲۵۰ هزار اسرائیلی همچنان آواره هستند.

شکست در نابودی تونل‌ها: به‌رغم اعلام هدف پیش از جنگ غزه برای نابودی حدود ۷۰۰ کیلومتر تونل غزه، تاکنون فقط حدود ۲۰۰ کیلومتر تونل حماس نابود یا خنثی شده است و بخش اعظم شبکه ارتباطی حماس هنوز برقرار است.

شکست سیاسی و بین‌المللی

افزایش انزوا و محکومیت بین‌المللی: رژیم صهیونیستی با موج گسترده‌ای از محکومیت‌های جهانی به‌دلیل کشتار غیرنظامیان و ویرانی غزه مواجه شده است. براساس نظرسنجی‌ها در ۲۰ کشور جهان بیش از نیمی از مردم دیدگاه نامطلوبی نسبت به اسرائیل دارند و در ۸کشور این رقم به بیش از ۷۵ درصد می‌رسد.

تضعیف روابط با متحدان کلیدی: حتی متحدان سنتی مانند آمریکا شاهد شکاف در حمایت از اسرائیل هستند. جنبش‌های تحریمی

(BDS(gaining momentum globally و برخی شرکت‌های بین‌المللی روابط اقتصادی با اسرائیل را قطع کرده‌اند.

شکست دیپلماتیک در منطقه: فرایند عادی‌سازی روابط با کشورهای عربی مانند عربستان سعودی متوقف شده و این کشورها حل مسئله فلسطین را شرط اصلی برقراری روابط دانسته‌اند.

شکست انسانی و حقوق بشری

فاجعه انسانی در غزه: براساس آمار وزارت بهداشت غزه، تاکنون بیش از ۶۴ هزار و۳۰۰ فلسطینی شهید و بیش از ۱۶۲ هزار نفر زخمی شده‌اند. علاوه بر این، حدود ۲۳۶۲ نفر به‌دلیل قحطی و محاصره جان خود را از دست داده‌اند.

ویرانی گسترده زیرساخت‌ها: بیش از ۶۵ درصد غزه تحت کنترل نظامی اسرائیل است، اما بخش‌های وسیعی از آن غیرقابل سکونت شده و بیمارستان‌ها، مدارس و زیرساخت‌های حیاتی نابود شده‌اند.

اتهامات جنایات جنگی و نسل‌کشی: دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی در حال بررسی اتهامات جنایات جنگی و نسل‌کشی علیه اسرائیل‌اند و احکام بازداشت برای برخی مقامات صادر شده است.



شکست‌های اقتصادی و اجتماعی

‌هزینه اقتصادی سنگین: ادامه جنگ فشار مالی هنگفتی به اسرائیل وارد کرده است. برآوردها نشان می‌دهد ادامه جنگ با این شدت می‌تواند تا ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل را مصرف کند.

تقسیم‌بندی و اختلافات داخلی: جنگ باعث تشدید اختلافات سیاسی و اجتماعی در داخل اسرائیل شده است. بسیاری از اسرائیلی‌ها از اولویت‌دهی اهداف نظامی بر آزادی گروگان‌ها انتقاد می‌کنند و جامعه اسرائیل بیش‌ازپیش قطبی شده است.

سقوط گردشگری اسرائیل: آمارها نشان می‌دهد آمار ماهانه ورودی گردشگران به اسرائیل از ۳۳۰ هزار نفر در یک‌ماه قبل از جنگ به ماهانه ۷۰ تا ۹۰ هزار نفر رسیده است.

افزایش هزینه‌های نظامی: هزینه‌های نظامی اسرائیل به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۸. ۸ درصد رسید که افزایش قابل توجهی نسبت به سال‌های گذشته نشان می‌دهد. افزایش هزینه‌های نظامی در بحبوحه جنگ منجر به تأخیر و کاهش پروژه‌های زیرساخت عمومی و رفاه اجتماعی اسرائیل شده و بر توسعه اقتصادی بلندمدت این رژیم تأثیر گذاشته است.

کسری‌های بودجه: کسری بودجه سالانه در تل‌آویو می‌تواند هرساله به نزدیک به ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و در عمل بخش تولید را در اسرائیل زمین‌گیر کند.

کمبود نیروی کار: جنگ غزه منجر به بسیج حدود ۳۶۰ هزار نیروی ذخیره اسرائیلی و تعلیق مجوز کار برای تقریباً ۱۴۰ هزار کارگر فلسطینی از کرانه باختری شد. این امر منجر به کمبود نیروی کار شد.

کندشدن رشد اقتصادی: اعتماد مصرف‌کنندگان در اسرائیل پس از وقوع جنگ به‌شدت کاهش یافت و منجر به کاهش هزینه‌های خانوار و کندشدن رشد اقتصادی شد.

افزایش بدهی‌های کابینه: بدهی کابینه اسرائیل می‌تواند در سال ۲۰۲۵ از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود و تولید ناخالص داخلی را به‌شدت کاهش دهد.

خروج نیروهای متخصص: بین اکتبر ۲۰۲۳ و ژوئیه ۲۰۲۴، تقریباً ۸۳۰۰ کارمند حوزه فناوری پیشرفته اسرائیل را ترک کردند که حدود ۲.۱ درصد از نیروی کار حوزه فناوری پیشرفته این کشور را تشکیل می‌دهند. خروج نیروهای متخصص همچنان ادامه دارد.

اعترافات به دست برتر حماس

مقاومت فلسطین روز چهارشنبه گذشته سلسله‌عملیاتی را با نام «عصای موسی» در واکنش به عملیات ارتش رژیم صهیونیستی موسوم به «ارابه‌های گدعون ۲» برای اشغال شهر غزه آغاز کرد. بسیاری از چهره‌ها و مقامات صهیونیست اعتراف کرده‌اند که اسرائیل پس از ۲ سال جنگ در غزه شکست خورده است:

لئور بن شائول، کارشناس صهیونیست: حماس نه‌تنها در میدان نبرد پیروز شد، بلکه افسانه شکست‌ناپذیری اسرائیل را هم در هم شکست و شکنندگی ما را به جهانیان نشان داد. امروز ما یک موجودیت بدون پروژه، بدون قطب‌نما و بدون توجیه هستیم و اسرائیل در جهان به بی‌اخلاقی مشهور شده است.

یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی: نتانیاهو نمی‌تواند بر حماس پیروز شود؛ زیرا حکومت اشتباه می‌کند و طرح و نقشه‌ای ندارد.

مجله آمریکایی فارن‌افرز: بعد از نزدیک به ۲ سال جنگ برای نابودی حماس، اسرائیل هنوز هیچ پایان تعریف‌شده‌ای برای این جنگ ندارد. فقدان هرگونه چشم‌انداز علاوه بر غزه و منطقه باعث شده اسرائیل خود را در یک وضعیت پرآشوب بلندمدت قرار بدهد.

اورن نهاری، نویسنده و تحلیل‌گر اسرائیلی: ما مسئول وضعیت کنونی در غزه‌ایم و اکنون با سقوط اعتبار جهانی باید پیامدهای آن را بپذیریم. حماس در جنگ سیاسی پیروز شده است و این شکست، غیرقابل انکار است.

یارون آبراهام، تحلیل‌گر صهیونیست: چطور می‌توانیم پیروز شویم درحالی‌که انگار در سیرک زندگی می‌کنیم و طرف مقابل (حماس) باهوش است و به ما درس می‌دهد؟ در باتلاق دست‌وپا می‌زنیم و سربازانمان کشته می‌شوند و صادرات سلاح ما به مشکل برخورد کرده است.

مئیر جاودانفر، تحلیل‌گر اسرائیلی: این حمله و تصمیم برای تصرف غزه اسرائیل را در جهان منزوی کرده است؛ شاید در پایان حماس برنده این جنگ شود و این امر به شکست دولت نتانیاهو منجر شود.

