مسئولان کشور نگران این آمار نگران کننده هستند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهان‌نیوز: اخیراً فارس گزارش داد که «آمارها می‌گویند بیش از ۱۷ میلیون جوان ایرانی هرگز ازدواج نکرده‌اند». در همین راستا این خبرگزاری به نقل از علیرضا رحیمی معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نوشت: «۱۴ درصد زنان و ۴ درصد مردان بالای ۴۵ سال هرگز ازدواج نکرده‌اند. به گفته وی در گروه سنی زیر ۴۵ سال نیز حدود ۹/۵ میلیون مرد و ۷/۵ میلیون زن هرگز ازدواج نکرده‌اند».



چند نکته در این باره بخوانید:



یک: در دنیای امروز ۱۷ میلیون نفر، معادل جمعیت چند کشور اروپایی و یا آسیایی و … است.



دو: بخش قابل توجهی از افرادی که هنوز ازدواج نکرده‌اند، در آینده نیز ازدواج نخواهند کرد و در زمره کسانی قرار می‌گیرند که تجرد آنها قطعی است. با وقوع تجرد قطعی، یعنی بخش قابل توجهی از افراد جامعه ما، هیچ نسلی از خود باقی نمی‌گذارند.



سه: ماه قبل، ایسنا به نقل از علیرضا رئیسی معاون وزیر وزارت بهداشت گزارش داد: «متأسفانه در حال حاضر ۶۰ درصد زنان متأهل در سنین ۳۵ تا ۴۹ سال قرار دارند؛ یعنی گروهی که فرصت باروری آن‌ها به سرعت در حال پایان یافتن است». این یعنی اینکه حتی اگر ازدواج هم صورت بگیرد، باز هم در موضوع فرزندآوری با مشکل روبرو هستیم؛ حال، عدم ازدواج که خود درد جداگانه ای است.



چهار: اگر حاصل ازدواج زوجین، تنها یک فرزند باشد، باز هم جمعیت حفظ نمی‌شود. زیرا پدر و مادر فقط یک نفر را جایگزین خود در جامعه کرده‌اند. اگر دو فرزند باشد، باز هم رشدی اتفاق نیفتاده است و در بهترین حالت، شرایط، مساوی با قبل خواهد بود.



پنج: اخیراً محمد منان رئیسی نماینده قم در مجلس با بیان اینکه پنجره جمعیتی در حال بسته شدن است، گفت: «سال ۱۴۰۷ یعنی سه سال دیگر پنجره جمعیتی بسته می‌شود. اگر این پنجره بسته شد، دیگر نمی‌توانیم جبران مافات کنیم تاجایی که به گفته کارشناسان، بیش از یک قرن زمان لازم است تا بازیابی جمعیت صورت گیرد».



شش: عدم ازدواج به موقع، هم برای خود فرد آسیب به همراه دارد و هم اینکه در مقیاس کلان می‌تواند جامعه و خانواده‌ها را در معرض انواع آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی قرار دهد.



هفت: فارغ از مسائل فرهنگی و عقیدتی که باید به آنها در جای خود پرداخته شود، یکی از اصلی ترین علل پیدایش چنین آمارهای نگران کننده‌ای، وضعیت اقتصادی، اشتغال و مسکن است.



هشت: این آمارها و نظایر آن بارها از سوی مسئولین و افراد مختلف بیان می‌شود. هنوز این پرسش وجود دارد که آیا با توجه به اینکه در معرض یکی از بزرگترین تهدیدات تاریخ کشور - یعنی بحران جمعیتی و افتادن در چاله جمعیتی قرار داریم - آیا اقدامات گذشته، پاسخگوی این بحران بزرگ خواهد بود؟



برای مثال، برخی بانک‌ها علاقه دارند که از زیر بار وام فرزندآوری و ازدواج شانه خالی کنند؛ حال اینکه، وام‌هایی که برخی از بانک‌ها به زیرمجموعه خود پرداخت می‌کنند و یا هزینه‌های سرسام آوری که دارند، موجب تعجب است.



نه: باید در نظر داشت که همواره باید میزان وام فرزندآوری یا ازدواج، اولاً، باید با این وضعیت اقتصادی و هزینه‌های سنگین زندگی که شاهد آن هستیم، سنخیت داشته باشد؛ ثانیاً، باید به صورت صفردرصد، با بازپرداخت طولانی مدت و در زمان سریع ارائه شود؛ ثالثاً، به گونه‌ای نباشد که متقاضیان در مورد ضامن و تکمیل پرونده‌ها، اذیت شوند.



ده: آبادانی و پیشرفت کشورها صرفاً با تکیه بر منابع مالی امکان پذیر نیست؛ نیروی انسانی، بزرگترین سرمایه برای هر کشور است. در این میان، نسل جوان نیز نقش برجسته ای خواهد داشت. بر همین اساس، کشورهایی که با بحران جمعیتی روبرو هستند، نیروی انسانی کافی ندارند و با بالابودن آمار سالمندی و عدم حضور نسل جوان روبرو هستند، با انواع چالش‌ها و تهدیدات روبرو خواهند شد.