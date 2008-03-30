تشکیل کمیته دائمی همکاریهای علمی فناوری سازمان کنفرانس اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته دائمی همکاریهای علمی فناوری سازمان کنفرانس اسلامی وظیفه بررسی چالشها و مشکلات مبتلا به کشورهای اسلامی در حوزه های علم و فناوری و سیاستگذاری و برنامه ریزی برای نیازهای علمی فناوری کشورهای اسلامی و ایجاد همکاری های علمی فناوری بین کشورهای را بر عهده دارد.

57 کشور اسلامی در کمیته دائمی همکاریهای علمی فناوری سازمان کنفرانس اسلامی حضور پیدا خواهند کرد و محمد مهدی زاهدی به گفته مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز سه شنبه سخنرانی خود در ارتباط با حوزه های علمی فناوری و پیشرفتهای روز افزون ایران در این عرصه را ارائه می کند.

مذاکره با شرکت کنندگان در این اجلاس در راستای همکاریهای بین کشوری در حوزه علم و فناوری از برنامه های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این سفر است.