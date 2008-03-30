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۱۱ فروردین ۱۳۸۷، ۱۵:۱۸

وزیر علوم عازم پاکستان می شود؛

تشکیل کمیته دائمی همکاریهای علمی فناوری سازمان کنفرانس اسلامی

تشکیل کمیته دائمی همکاریهای علمی فناوری سازمان کنفرانس اسلامی

سیزدهمین اجلاس مجمع عمومی کمیته دائمی همکاریهای علمی فناوری سازمان کنفرانس اسلامی در پاکستان برگزار می شود که وزیر علوم کشورمان نیز در این اجلاس حضور خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته دائمی همکاریهای علمی فناوری سازمان کنفرانس اسلامی وظیفه بررسی چالشها و مشکلات مبتلا به کشورهای اسلامی در حوزه های علم و فناوری و سیاستگذاری و برنامه ریزی برای نیازهای علمی فناوری کشورهای اسلامی و ایجاد همکاری های علمی فناوری بین کشورهای را بر عهده دارد.

57 کشور اسلامی در کمیته دائمی همکاریهای علمی فناوری سازمان کنفرانس اسلامی حضور پیدا خواهند کرد و محمد مهدی زاهدی به گفته مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز سه شنبه سخنرانی خود در ارتباط با حوزه های علمی فناوری و پیشرفتهای روز افزون ایران در این عرصه را ارائه می کند.

مذاکره با شرکت کنندگان در این اجلاس در راستای همکاریهای بین کشوری در حوزه علم و فناوری از برنامه های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این سفر است.

کد مطلب 658146

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