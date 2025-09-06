رضایت مردم اولویت مسئولان در عسلویه است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار ظهر شنبه در دیدار با رئیس دادگستری ودادستان شهرستان عسلویه ضمن تشکر از حضور رئیس دادگستری ودادستان از تعامل خوب مجموعه دستگاه‌های قضائی شهرستان قدردانی کرد.

فرماندار عسلویه افزود: هدف مشترک همه ما رضایت مردم است و امید است این هم افزایی و همکاری متقابل زمینه ساز توسعه شهرستان و خدمات بیشتر به مردم باشد.

مهران زاهدیان رئیس دادگستری شهرستان عسلویه نیز ضمن تبریک این ایام از تلاش‌های فرماندار شهرستان وهمکاران شان تقدیر کردند و آمادگی دادگستری و دادستان شهرستان برای همکاری وهمراهی با فرماندار ومسئولین را اعلام داشت وافزود: مجموعه دادگستری در کنار مدیریت شهرستان هستند تا به اهداف شان دست پیدا کنند وهر جا که نیاز به ورود دستگاه قضایی باشد اقدام می‌کنیم.