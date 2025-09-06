گفتگوی تلفنی وزیران خارجه قطر و انگلیس درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه قطر در بیانیه ای اعلام کرد که وزیران خارجه قطر و انگلیس تازه ترین تحولات اوضاع در غزه و اراضی اشغالی فلسطین را تلفنی بررسی کردند.

در بیانیه وزارت خارجه قطر تأکید شده است که «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» در گفتگوی تلفنی با «دیوید لمی» همتای انگلیسی خود، بر ضرورت افزایش تلاش های بین المللی برای پایان دادن به جنگ وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه غزه تاکید کرده است.

پیشتر ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر هم تأکید کرده بود که رژیم صهیونیستی تاکنون پاسخی به پیشنهاد آتش بس در غزه نداده است و طرح این رژیم برای اشغال غزه همه از جمله اسیران را در معرض تهدید قرار می‌دهد.