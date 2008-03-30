تایید انتخابات تهران / صحت انتخابات در 136 حوزه انتخابیه تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، پرونده انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شده در مورخ 24/12/1386 در حوزه های انتخابیه زیر در جلسات شورای نگهبان مطرح و صحت انتخابات حوزه های مذکور مورد تایید قرار گرفت.



1- ورامین

2- بهار و کبودرآهنگ

3- تاکستان

4- قزوین ، آبیک و البرز

5- تهران ، ری ، شمیرانات و اسلامشهر

6- اصفهان

7- بستان آباد

8- گچساران

9- کرمان و راور

10- میناب ، رودان و جاسک

11- شادگان

12- بندر لنگه ، بستک و پارسیان

13- کاشان ، آران و بیدگل

14- گلپایگان و خوانسار

15- برخوار و میمه

16- اردستان

17- نجف آباد

18- شهرضا و سمیرم سفلی

19- پاکدشت

20- تبریز ، آذرشهر و اسکو

21- زرند و کوهبنان

22- خلخال و کوثر

23- ماکو و چالدران

24- رفسنجان

25- مسیحیان ارمنی شمال ایران

26- کلیمیان

27- زرتشتیان

28- مسیحیان آشوری و کلدانی

29- مسیحیان ارمنی جنوب ایران

30- دزفول

31- شوش

32- کهگیلویه و بهمئی

33- نقده و اشنویه

34- خوی

35- گرمی

36- سپیدان