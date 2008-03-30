به گزارش خبرگزاری مهر ، پرونده انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شده در مورخ 24/12/1386 در حوزه های انتخابیه زیر در جلسات شورای نگهبان مطرح و صحت انتخابات حوزه های مذکور مورد تایید قرار گرفت.
1- ورامین
2- بهار و کبودرآهنگ
3- تاکستان
4- قزوین ، آبیک و البرز
5- تهران ، ری ، شمیرانات و اسلامشهر
6- اصفهان
7- بستان آباد
8- گچساران
9- کرمان و راور
10- میناب ، رودان و جاسک
11- شادگان
12- بندر لنگه ، بستک و پارسیان
13- کاشان ، آران و بیدگل
14- گلپایگان و خوانسار
15- برخوار و میمه
16- اردستان
17- نجف آباد
18- شهرضا و سمیرم سفلی
19- پاکدشت
20- تبریز ، آذرشهر و اسکو
21- زرند و کوهبنان
22- خلخال و کوثر
23- ماکو و چالدران
24- رفسنجان
25- مسیحیان ارمنی شمال ایران
26- کلیمیان
27- زرتشتیان
28- مسیحیان آشوری و کلدانی
29- مسیحیان ارمنی جنوب ایران
30- دزفول
31- شوش
32- کهگیلویه و بهمئی
33- نقده و اشنویه
34- خوی
35- گرمی
36- سپیدان
شورای نگهبان اعلام کرد:
تایید انتخابات تهران / صحت انتخابات در 136 حوزه انتخابیه تایید شد
با تایید صحت انتخابات مجلس شورای اسلامی در 36 حوزه دیگر از جمله تهران تعداد حوزه هایی که نتایج انتخابات آنها مورد تایید نهایی قرار گرفته است به 136 حوزه رسید .
به گزارش خبرگزاری مهر ، پرونده انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شده در مورخ 24/12/1386 در حوزه های انتخابیه زیر در جلسات شورای نگهبان مطرح و صحت انتخابات حوزه های مذکور مورد تایید قرار گرفت.
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