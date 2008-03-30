مقتدی صدر بر پایان هرگونه درگیری در عراق تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این بیانیه آمده است: با توجه مسئولیت شرعی و به منظور فراهم کردن مقدمه استقلال عراق و آزاد سازی آن از ارتشهای تاریکی (آمریکا) و حق ملت عراق در حفظ سلامت این کشور، تصمیم گرفته شده است که تمامی پدیده های مسلحانه در بصره و همه استانهای عراق لغو شود.

در بخش دیگر بیانیه گفته شده است: برائت خود را از تمامی کسانی که سلاح حمل می کنند و سرویسهای دولتی و دفاتر احزاب را هدف قرار می دهند؛ اعلام می کنیم.

مقتدی صدر در پایان بیانیه خواستار توقف درگیریها، بازداشتهای غیر قانونی، اجرای قانون عفو عمومی و آزادی کسانی که به ویژه از اعضای جریان صدر هستند و اتهامشان ثابت نشده است، شد.

لازم به ذکر است "مقتدی صدر" روز پنجشنبه گذشته خواستار اتخاذ راه حل سیاسی مسالمت آمیز برای پایان بخشیدن به درگیریهای اخیر در عراق شده بود.

به گزارش مهر، درگیریها میان نیروهای امنیتی عراق با گروههای مسلح که گفته می شود منتسب به گروه جیش المهدی هستند و از روز سه شنبه گذشته (ششم فروردین) آغاز شده بود منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر شده است.