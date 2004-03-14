  1. بین الملل
براي بررسي ريشه هاي آشوب اخير در سوريه :

دمشق يك كميته تحقيق تشكيل مي دهد

تلويزيون دولتي سوريه امروز اعلام كرد كه دمشق براي بررسي و تحقيق در مورد عاملان آشوبهاي اخير كه چهارده كشته در مناطق كردنشين اين كشور برجاي گذاشت يك كميته تحقيق تشكيل داده است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، تلويزيون سوريه در گزارش خود خاطرنشان كرد : آنچه كه در اين كشور روي داده است برخلاف قوانين اين كشور است.
در اين گزارش همچنين آمده است كه  يك كميته تحقيق براي رسيدگي به اين حادثه تشكيل شده است. گفتني است كه در آشوبهاي جمعه گذشته كه در شهر كردنشين قامشلي واقع در شمال سوريه بيش از چهارده تن كشته شدند .

