دمشق يك كميته تحقيق تشكيل مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، تلويزيون سوريه در گزارش خود خاطرنشان كرد : آنچه كه در اين كشور روي داده است برخلاف قوانين اين كشور است.

در اين گزارش همچنين آمده است كه يك كميته تحقيق براي رسيدگي به اين حادثه تشكيل شده است. گفتني است كه در آشوبهاي جمعه گذشته كه در شهر كردنشين قامشلي واقع در شمال سوريه بيش از چهارده تن كشته شدند .