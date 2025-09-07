  1. استانها
  2. اصفهان
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

سلمان فارسی ستون فقرات هویت اسلامی و ایرانی اصفهان است

سلمان فارسی ستون فقرات هویت اسلامی و ایرانی اصفهان است

اصفهان-دبیر علمی کنگره سلمان فارسی گفت: سلمان نماد خردورزی، زهد و پیوند اسلام و تشیع است و می‌تواند ستون فقرات هویت اسلامی و ایرانی اصفهان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رسول جعفریان صبح یکشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر جایگاه فکری و معنوی سلمان فارسی اظهار کرد: این شخصیت استثنایی باید به یک مؤلفه فرهنگی و مذهبی پایدار در شهر اصفهان تبدیل شود.

وی با اشاره به تلاش‌های یک‌ساله برای برگزاری کنگره سلمان فارسی افزود: در ابتدا امید چندانی نداشتم اما با پیگیری و علاقه فعالان فرهنگی اصفهان دلگرم شدم و تصمیم گرفتیم به‌جای تولید انبوه آثار، چند کتاب علمی و فاخر درباره سلمان منتشر کنیم.

دبیر علمی کنگره سلمان فارسی با بیان اینکه نیاز به سلمان فارسی فقط محدود به امروز نیست بلکه یک نیاز دائمی و فرهنگی است، گفت: پیشنهاد می‌شود نمادهایی همچون بیمارستان، مسجد، حسینیه و مراکز فرهنگی با نام سلمان در اصفهان ایجاد شود. وی تأکید کرد: برای تحقق این هدف نیاز به بودجه‌های دولتی نیست و مردم اصفهان خود می‌توانند هزینه‌ها را تأمین کنند؛ شهرداری نیز باید بستر مشارکت عمومی را فراهم سازد.

جعفریان با ابراز رضایت از کیفیت برگزاری کنگره، از همه فعالان فرهنگی و مسئولان شهری به‌ویژه قاسم‌زاده شهردار اصفهان قدردانی کرد و بر استمرار این حرکت فرهنگی تأکید کرد.

در ادامه این جلسه، حجت‌الاسلام سید احمد سجادی نیز با اشاره به شخصیت ممتاز سلمان فارسی گفت: اصفهان باید پرچم‌دار ترویج اندیشه سلمان باشد. وی سلمان را نماد عقلانیت، زهد، تواضع و پیوند عمیق میان اسلام، تشیع و فرهنگ ایرانی دانست و افزود: سلمان تنها یک چهره تاریخی نیست بلکه الگویی فکری و رفتاری برای جامعه امروز است.

سجادی تأکید کرد: سلمان اهل قرآن، حدیث، تفکر و خدمت بود و می‌تواند الهام‌بخش نسل‌های آینده باشد. وی پیشنهاد کرد مراکزی همچون بیمارستان، مرکز فرهنگی، حسینیه و حتی بازارچه‌هایی به نام سلمان فارسی در منطقه جی احداث شود؛ منطقه‌ای که از نظر خدمات درمانی و فرهنگی نیازمند توجه ویژه است.

وی همچنین ضرورت تأسیس یک مرکز علمی و پژوهشی با محوریت سلمان‌شناسی را یادآور شد و گفت: این مرکز می‌تواند پایگاهی برای تولید آثار علمی و برگزاری نشست‌ها و کنگره‌های سالیانه باشد. به اعتقاد او، این حرکت نیز بدون نیاز به بودجه‌های سنگین، با مشارکت مردم اصفهان امکان‌پذیر است.

کد خبر 6582379

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها