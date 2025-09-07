سلمان فارسی ستون فقرات هویت اسلامی و ایرانی اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رسول جعفریان صبح یکشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر جایگاه فکری و معنوی سلمان فارسی اظهار کرد: این شخصیت استثنایی باید به یک مؤلفه فرهنگی و مذهبی پایدار در شهر اصفهان تبدیل شود.
وی با اشاره به تلاشهای یکساله برای برگزاری کنگره سلمان فارسی افزود: در ابتدا امید چندانی نداشتم اما با پیگیری و علاقه فعالان فرهنگی اصفهان دلگرم شدم و تصمیم گرفتیم بهجای تولید انبوه آثار، چند کتاب علمی و فاخر درباره سلمان منتشر کنیم.
دبیر علمی کنگره سلمان فارسی با بیان اینکه نیاز به سلمان فارسی فقط محدود به امروز نیست بلکه یک نیاز دائمی و فرهنگی است، گفت: پیشنهاد میشود نمادهایی همچون بیمارستان، مسجد، حسینیه و مراکز فرهنگی با نام سلمان در اصفهان ایجاد شود. وی تأکید کرد: برای تحقق این هدف نیاز به بودجههای دولتی نیست و مردم اصفهان خود میتوانند هزینهها را تأمین کنند؛ شهرداری نیز باید بستر مشارکت عمومی را فراهم سازد.
جعفریان با ابراز رضایت از کیفیت برگزاری کنگره، از همه فعالان فرهنگی و مسئولان شهری بهویژه قاسمزاده شهردار اصفهان قدردانی کرد و بر استمرار این حرکت فرهنگی تأکید کرد.
در ادامه این جلسه، حجتالاسلام سید احمد سجادی نیز با اشاره به شخصیت ممتاز سلمان فارسی گفت: اصفهان باید پرچمدار ترویج اندیشه سلمان باشد. وی سلمان را نماد عقلانیت، زهد، تواضع و پیوند عمیق میان اسلام، تشیع و فرهنگ ایرانی دانست و افزود: سلمان تنها یک چهره تاریخی نیست بلکه الگویی فکری و رفتاری برای جامعه امروز است.
سجادی تأکید کرد: سلمان اهل قرآن، حدیث، تفکر و خدمت بود و میتواند الهامبخش نسلهای آینده باشد. وی پیشنهاد کرد مراکزی همچون بیمارستان، مرکز فرهنگی، حسینیه و حتی بازارچههایی به نام سلمان فارسی در منطقه جی احداث شود؛ منطقهای که از نظر خدمات درمانی و فرهنگی نیازمند توجه ویژه است.
وی همچنین ضرورت تأسیس یک مرکز علمی و پژوهشی با محوریت سلمانشناسی را یادآور شد و گفت: این مرکز میتواند پایگاهی برای تولید آثار علمی و برگزاری نشستها و کنگرههای سالیانه باشد. به اعتقاد او، این حرکت نیز بدون نیاز به بودجههای سنگین، با مشارکت مردم اصفهان امکانپذیر است.
