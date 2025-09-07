آبفای ایلام ۳۵۰۰ کنتور خراب را تعویض کرد

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: تعویض به‌موقع کنتورهای خراب نقش بسیار مهمی در مدیریت بهینه مصرف آب، کاهش هدررفت منابع و همچنین صدور قبض‌های عادلانه برای مشترکان دارد.

وی خاطرنشان کرد: تا پایان سال جاری، برنامه تعویض ۸ هزار کنتور دیگر در دستور کار شرکت آب و فاضلاب استان قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آبفای استان ایلام از مشترکین درخواست کرد در صورتی که در قبض آب‌بهاء خرابی کنتور درج شده است، با مراجعه به امور آبفای شهرستان و ادارات تابعه، نسبت به پیگیری و تعویض آن اقدام نمایند.

وی همچنین تأکید کرد: اجرای این طرح باعث ارتقای دقت در اندازه‌گیری میزان مصرف آب و در نهایت به افزایش رضایتمندی مشترکین منجر می‌شود.