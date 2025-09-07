به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بنایی عصر یکشنبه از آغاز ثبت‌نام بدون آزمون صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی از ۱۱ شهریور خبر داد و اظهار کرد: دفترچه دوم انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۴ به صورت اصلاحیه از روز شنبه در دسترس عموم قرار گرفته است.

وی با تشریح مزایای تحصیل در دانشگاه پیام نور، شهریه مناسب، انعطاف در محل آزمون‌ها، کیفیت آموزشی مطلوب و امکان برگزاری کلاس‌های نظری به صورت حضوری یا مجازی را از جمله ویژگی‌های مهم این دانشگاه برشمرد و افزود: الزام به حضور در دروس تئوری وجود ندارد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان اردبیل همچنین از اجرای دوره‌های کوتاه‌مدت مهارتی با صدور گواهی معتبر، استاندارد بودن منابع درسی و آزمون‌های پایان‌ترم، و موفقیت فارغ‌التحصیلان در مقاطع تحصیلات تکمیلی و آزمون‌های استخدامی به عنوان مزیت‌های دیگر یاد کرد.

بنایی در پایان با اشاره به سیاست‌های جدید مدیریتی، از رشد ۱۰ برابری درآمد دانشگاه طی پنج ماه اخیر خبر داد و ابراز امیدواری کرد که استقبال گسترده داوطلبان و خانواده‌ها از دانشگاه پیام نور، مسیر توسعه علمی استان اردبیل را هموارتر سازد.