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۱ تیر ۱۳۸۲، ۱۴:۴۶

در گفتگوي اختصاصي با استاد اميرخاني مطرح شد

سازمان هاي فرهنگي بودجه هاي هنري را هدر داده اند

سازمان هاي فرهنگي بودجه هاي هنري را هدر داده اند

برخي سازمان هاي فرهنگي و تبليغي با اعمال سياست هاي نادرست بودجه مربوط به خريد و توليد آثار هنري را هدر داده اند.

                                   

استاد غلام حسين اميرخاني، خوشنويس معاصر ، در گفتگو با خبرنگارهنري مهر با انتقاد از عملكرد اين سازمان ها گفت :  توجه صرف اين سازمان ها به پول و قشري گري و نه به مغز و باطن، بودجه هاي بسياري را تلف كرده است.

وي افزود : به عنوان مثال با خرج ميليون ها تومان پول و صرف نيرو ، انرژي و استعداد ، صدها تابلوي هنري توليد شد بدون آن كه هيچ يك از اين تابلوها جايگاهي در موزه هاي تراز اول داشته باشد .  به عبارت ديگر صرف چنين مبلغي صرفا براي آن بود كه چيزي را وانمود كنند .

استاد اميرخاني تصريح كرد : 2 آفت از بالا و پايين هنر امروز را تهديد مي كند. يكي از جانب مديران ارشد مملكت كه سياست را در عرصه هنر دخالت مي دهند و آفت ديگر ابتذال هنرمندان است .

اين هنرمند درباره توفيق خوشنويسي در دهه هاي اخير گفت : چند عامل با هم همكاري كرده اند تا خوشنويسي به عنوان هنر موفق در اين چند دهه طي طريق كند . همچنان كه نياز به زبان و كاربرد آن موجب دوام و پيوستگي آن در تاريخ شده ، جامعه نيز نيازمند نوشتار در صورت هاي مختلف بوده است و بالا ترين شكل آن نيزهنر خوشنويسي است .اين كارگاه تاريخي و دايمي، ريشه هاي مستحكم هنر و نهادينه شدن آن را در فرهنگ ايراني  موجب شده است . عامل ديگر اين است كه هويت فرهنگي ما در بعضي هنرهاي بومي وسنتي ازجمله خوشنويسي بيشتر فرصت بروز مي يابد.

                                

وي افزود:  توجه به اين هنر ابتدا ازجانب خود اهل قلم بوده است، به اين دليل كه پيش از انقلاب انجمن خوشنويسان ايران در پيشبرد فعاليت ها بسيار موفق بوده و اساتيد برجسته تربيت شده قبل از انقلاب كه عامل ديگر موفقيت اين هنر هستند در عرصه آموزش و انتقال اين تجربه تاريخي نقش قابل توجهي دارند و البته تاثير نقش متوليان اين هنر و موفقيت آنها هم حايز اهميت است .

استاد اميرخاني همچنين تصريح كرد : در سال هاي ابتداي انقلاب بسياري از رشته هاي هنري محدود يا ممنوع شد مثل سينما و موسيقي . در نتيجه جامعه بيشتر به خوشنويسي روي آورد ودر طول يكي دو دهه اول بعد از انقلاب بسياري از جوانان مستعد كشف شدند .

استاد اميرخاني با معرفي خوشنويسي به عنوان يك هنر ملي و معنوي گفت : البته از ذكر كلمه مذهب به خاطر جلوگيري از برداشت سياسي خودداري مي كنم .چون تقدس و حرمتي كه در ذات اين امر است بايد جانانه پاسداري شود . وي با اشاره به اين كه در حفظ نياز معنوي خودمان موفق نبوده ايم گفت : بدون برداشت سياسي  كه ممكن است از اين سخن بشود تاكيد مي كنم كه آثارهنري توليد شده طي دهه هاي اخير نتوانسته حامل معاني عميق و مورد احترام دين باشد .

 

                                

اميرخاني افزود : پس از جنگ تحميلي بقيه هنرها هم فرصت حضور و فعاليت يافتند و هر كدام از نهادهاي فرهنگي با توجه به بودجه وامكانات محدود فرهنگي وهنري ، در حد توان مطابق سليقه مردم عمل كرده اند . از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد كه متولي حفظ و توسعه و تعالي هنر است ، به رغم بودجه ناچيز در اين عرصه تا حد امكان تلاش كرده است .

اين خوشنويس معاصر تصريح كرد : هرچند دلسپاري هنرمند به كسب اين فضيلت متعالي است ،  گاه بيم تامين معاش هم روح لطيف او را مي آزارد و اين هنرمند است كه چون ستوني ستبر پاسدار حريم اين هنر مقدس  و حافظ جايگاه هنرايراني در ميان كشورهاي ديگر بوده است .

 

 

کد مطلب 6583

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