سازمان هاي فرهنگي بودجه هاي هنري را هدر داده اند

استاد غلام حسين اميرخاني، خوشنويس معاصر ، در گفتگو با خبرنگارهنري مهر با انتقاد از عملكرد اين سازمان ها گفت : توجه صرف اين سازمان ها به پول و قشري گري و نه به مغز و باطن، بودجه هاي بسياري را تلف كرده است.

وي افزود : به عنوان مثال با خرج ميليون ها تومان پول و صرف نيرو ، انرژي و استعداد ، صدها تابلوي هنري توليد شد بدون آن كه هيچ يك از اين تابلوها جايگاهي در موزه هاي تراز اول داشته باشد . به عبارت ديگر صرف چنين مبلغي صرفا براي آن بود كه چيزي را وانمود كنند .

استاد اميرخاني تصريح كرد : 2 آفت از بالا و پايين هنر امروز را تهديد مي كند. يكي از جانب مديران ارشد مملكت كه سياست را در عرصه هنر دخالت مي دهند و آفت ديگر ابتذال هنرمندان است .

اين هنرمند درباره توفيق خوشنويسي در دهه هاي اخير گفت : چند عامل با هم همكاري كرده اند تا خوشنويسي به عنوان هنر موفق در اين چند دهه طي طريق كند . همچنان كه نياز به زبان و كاربرد آن موجب دوام و پيوستگي آن در تاريخ شده ، جامعه نيز نيازمند نوشتار در صورت هاي مختلف بوده است و بالا ترين شكل آن نيزهنر خوشنويسي است .اين كارگاه تاريخي و دايمي، ريشه هاي مستحكم هنر و نهادينه شدن آن را در فرهنگ ايراني موجب شده است . عامل ديگر اين است كه هويت فرهنگي ما در بعضي هنرهاي بومي وسنتي ازجمله خوشنويسي بيشتر فرصت بروز مي يابد.

وي افزود: توجه به اين هنر ابتدا ازجانب خود اهل قلم بوده است، به اين دليل كه پيش از انقلاب انجمن خوشنويسان ايران در پيشبرد فعاليت ها بسيار موفق بوده و اساتيد برجسته تربيت شده قبل از انقلاب كه عامل ديگر موفقيت اين هنر هستند در عرصه آموزش و انتقال اين تجربه تاريخي نقش قابل توجهي دارند و البته تاثير نقش متوليان اين هنر و موفقيت آنها هم حايز اهميت است .

استاد اميرخاني همچنين تصريح كرد : در سال هاي ابتداي انقلاب بسياري از رشته هاي هنري محدود يا ممنوع شد مثل سينما و موسيقي . در نتيجه جامعه بيشتر به خوشنويسي روي آورد ودر طول يكي دو دهه اول بعد از انقلاب بسياري از جوانان مستعد كشف شدند .

استاد اميرخاني با معرفي خوشنويسي به عنوان يك هنر ملي و معنوي گفت : البته از ذكر كلمه مذهب به خاطر جلوگيري از برداشت سياسي خودداري مي كنم .چون تقدس و حرمتي كه در ذات اين امر است بايد جانانه پاسداري شود . وي با اشاره به اين كه در حفظ نياز معنوي خودمان موفق نبوده ايم گفت : بدون برداشت سياسي كه ممكن است از اين سخن بشود تاكيد مي كنم كه آثارهنري توليد شده طي دهه هاي اخير نتوانسته حامل معاني عميق و مورد احترام دين باشد .

اميرخاني افزود : پس از جنگ تحميلي بقيه هنرها هم فرصت حضور و فعاليت يافتند و هر كدام از نهادهاي فرهنگي با توجه به بودجه وامكانات محدود فرهنگي وهنري ، در حد توان مطابق سليقه مردم عمل كرده اند . از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد كه متولي حفظ و توسعه و تعالي هنر است ، به رغم بودجه ناچيز در اين عرصه تا حد امكان تلاش كرده است .