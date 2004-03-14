طرفداران خروج از حاكميت ،شايعه استعفاي خاتمي را مطرح مي كنند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" هاشمي رفسنجاني در ادامه مصاحبه مطبوعاتي خود با خبرنگاران با اشاره نشست اخير شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: اگر ما بخواهيم به ديكته اي كه آمريكا و غربي ها براي ما مي نويسند عمل كنيم هيچگاه به فن آوري هسته اي نمي رسيم، ما در برنامه هايمان بنا نداريم تابع ديگران باشيم ولي تابع مقررات بين المللي هستيم كه مي گويد همه كشورها حق بهره گيري از آثار و تكنولوژي هسته اي را دارند و ما جزو اين كشورها هستيم و ايران هم ظرفيت بالايي دارد كه از پيش از انقلاب شروع شده است به شكلي كه خود آمريكائي ها در لباس مشاور شاه بيش از 20 نيروگاه را تعريف كردند و ما تصميم داريم از اين فن آوري استفاده كنيم و از حق خود نيز دفاع مي كنيم و آژانس هم مسئول است و بايد به ما كمك كند ضمن اينكه مثل بقيه موارد با همدلي و اتحاد در داخل كشور در مقابل زياده خواهي ها مي ايستيم.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر گزارش ليگابو در خصوص عدم رعايت حقوق بشر در ايران اين نوع قضاوتها را فريبكاري خواند و گفت : اگر ايران را با ساير كشورهايي كه داعيه دار حقوق بشر هستند مقايسه كنيم مي بينيم كه وضع ايران خيلي مناسب تر است ضمن اينكه اين مسائل چيزي جز فريبكاري نيست و اين آدمهايي كه مي آيند و مي روند عوامل آنها هستند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه مجمع از 83 مورد حل اختلاف بيش از 70 مورد را به نفع مجلس راي داده است گفت: چطور در گزارش خود اين گونه نظر مي دهند، يعني كجا سازماندهي شده كه مجمع مي تواند وسايل سركوب باشد، اين حرفها مغرضانه است و با كمي تحليل مي شود به اهداف اين افراد پي برد كه مي خواهند ثبات و امنيت كشور ما را زير سوال ببرند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوالي مبني بر برگزاري همزمان انتخابات مجلس و رياست جمهوري بااشاره به اينكه انتخابات براي كشور هزينه و تشنج دارد گفت : هر چه اين انتخابات با هم برگزار شود هزينه كمتري پرداخته مي شود و اين بحث از ابتداي انقلاب مطرح بود و الان هم هست اما شرايط فعلي براي اين كار مناسب نيست و تفسيرهاي نادرستي مي شود و من فكر مي كنم كه ضرر خواهد داشت ضمن اينكه بهترين كار اين است كه آقاي خاتمي تا آخرين روز رياست جمهوري كار خود را ادامه دهد و در زمان خود انتخابات رياست جمهوري برگزار شود كه فكر مي كنم چنين چيزي نيز تحقق يابد.

هاشمي رفسنجاني در پاسخ به خبرنگار" مهر" در خصوص عدم برخورد با بانيان قطعنامه نوامبر، كه باعث پافشاري آنان بر مواضعشان در قطعنامه جديد آژانس بين المللي انرژي اتمي شده است، گفت: حرف شما صحيح است و اين مسئله را قبول دارم. كساني در آن زمان اعلام كردند، از اين خصومتها كه باعث صدور قطعنامه ماه نوامبر آژانس بين المللي انرژي اتمي شد بي تفاوت نمي گذريم، اما اين مطلب به مرور زمان فراموش شد و اقدامي براي برخورد ديپلماتيك يا اقتصادي با بانيان قطعنامه صورت نگرفت.

وي اضافه كرد: فكر مي كنم راه درست اين است كه درخصوص كساني كه با جمهوري اسلامي ايران خصومت دارند و در مسائل و محافل بين المللي به ما ضربه و ضرر مي رسانند بايد پرونده داشته باشيم. ضمن اينكه اين ضررها را در روابط دو جانبه و يا چند جانبه فراموش نكنيم.

هاشمي رفسنجاني ادامه داد كه ما در برخورد قاطع با بانيان اين گونه قطعنامه ها مي توانيم در محافل بين المللي مقابله به مثل كنيم به هر حال آنچه شما مطرح مي كنيد صحيح است و بايد كساني كه قول برخورد ديپلماتيك دادند، پاسخگو باشند.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار" مهر" مبني بر ضعف عمل كرد هيات ديپلماتيك ايران در اجلاس اين دوره شوراي حكام گفت: من روي ضعف عملكرد آنها تحليلي ندارم، البته اين هيات در اين دوره تلاش زيادي كرد و توانست تلخي هاي پيشنهادات قطعنامه را بگيرد اما البته بايد روي مقايسه دو هيات قبلي دقت بيشتري كرد.

رفسنجاني با اشاره به اينكه قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي برخلاف انتظار ما بود، گفت: با همكاري كه ايران در ماههاي گذشته با آژانس داشت انتظار داشتيم كه از ما تشكر كنند و خوشحال باشند كه البته در بخشي از قطعنامه تشكر شده بود اما آنها ضمن اين قدرداني زهر خود را هم ريختند و تشكرشان را تلخ كردند كه اين نوعي تناقص را در گفتار آنها نشان داد.

هاشمي رفسنجاني با اشاره به تاخيري كه در بودجه سال 83 صورت گرفت گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام در جهت تصويب و تسريع روند گام بر ميدارد تا بتواند جبران زمان از دست رفته را داشته باشد، سه شنبه هم مجمع تشخيص مصلحت نظام جلسه فوق العاده اي براي تصويب بودجه دارد كه جلسه ادامه خواهد داشت تا بتوانيم به اتمام برسانيم و انشاءالله تا قبل از عيد بررسي بودجه را پايان دهيم.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني برشايعاتي در خصوص استعفاي خاتمي گفت: اين مسائل معمولا از طرف كساني مطرح ميشود كه طرفدار خروج از حاكميت هستند و اينها القا مي كنند كه از فضاي جامعه به آقاي خاتمي فشار آورند و من همه در اين موارد گاهي با رئيس جمهور صحبت كرده ام اما ايشان اصلا چنين ذهنيتي ندارند و بنا دارند كه ادامه دهند.

وي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار "مهر" مبني بر اينكه آيا وي قصد حضور در انتخابات رياست جمهوري دوره بعد را دارد گفت: از وقتي دوره دوم رياست جمهوري ام تمام شد مصلحت را در اين ديدم كه ادامه ندهم، اگر شرايط به همين شكل فعلي باشد قطعا نمي آيم ولي اگر شرايط طوري شود كه ناچار شوم حضور يابم آن زمان مي آيم اما در حال حاضر قصد حضور ندارم.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص شرايطي كه در حال حاضر در بم حاكم است گفت: فكر مي كنم كه تلاشهاي زيادي صورت گرفته و همه كمك كردند ولي مشكلات به قدري زياد بوده كه بمي ها راضي و قانع نيستند و احساس مي كنند كه كوتاهي شده است اما اين بر مي گردد به عمق فاجعه و مسئله مهم اين است كه در بازسازي بم برنامه ريزي دقيقي داشته باشيم.

وي همچنين در ادامه با اشاره به فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري مبني بر مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: قرار شده است كه ستادي كه تشكيل شده در زمان حصول نتيجه مطلوب مسائل را بيان كند و اطلاع رساني كند.

رفسنجاني در خصوص امتياز دهي به غربي ها و نحوه برخورد مجلس هفتم با مسئله پروتكل الحاقي گفت: قطعا مجلس هفتمي ها در مسير امنيت ملي حركت و عمل خواهند كرد و آنها حتما مطلع هستند كه در مورد مسائل هسته اي در عالي ترين سطح كشور تصميم گيري مي شود اما اين را هم مي دانند كه ما دشمنان قدري داريم كه در مجامع بين المللي نفوذ دارند بنابراين كار آساني را در پيش ندارند اما به هرحال اگر بنا باشد پروتكل به تصويب برسد توسط مجلس هفتمي ها اين كار انجام ميشود.