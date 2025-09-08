حمایت از مراکز درمانی و نیازمندان؛ ۲۰۰۰ موقوفه در ساری وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالله ولی‌نژاد پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن تبریک و گرامیداشت میلاد حضرت محمد مصطفی (ص)، از خدمات و زحمات پیشکسوتان حوزه موقوفات و متولیان پیشین تقدیر کرد و یاد آنان را با صلوات گرامی داشت.

وی با اشاره به استفاده مردم ساری از معافیت‌های موقوفات گفت: امسال نسبت به سال گذشته حدود ۱۵۰ درصد افزایش در بهره‌برداری از این معافیت‌ها داشته‌ایم، اما همچنان بسیاری از افراد از این فرصت مطلع نیستند و در صورت عدم استفاده، متضرر خواهند شد.

ولی‌نژاد آمار موقوفات ساری را ۲۰۱۹ مورد اعلام کرد که شامل ۸۶۱ موقوفه، ۴۹۴ مسجد، ۳۶۵ حسینیه، ۱۵ زینبیه، ۲۳۳ تکیه و ۲۵۴ امامزاده می‌شود و افزود: درآمدهای موقوفات امسال صرف حوزه‌های مختلف شده است.

وی در خصوص اجرای نیات موقوفات گفت: با توجه به نیازهای بیمارستان‌ها، امسال دستگاه یورو داینامیک به ارزش ۱.۵ میلیارد تومان، ۳۰ تخت بیمارستانی به مبلغ یک میلیارد تومان و دستگاه آرگون پلاسما به ارزش ۴۵۷ میلیون تومان خریداری شده است.

رئیس اوقاف ساری همچنین از حمایت‌های موقوفات در حوزه عزاداری و کمک به هیئت‌ها و مستمندان خبر داد: برای مراسم محرم و سفر امام حسین (ع) حدود یک میلیارد و ۲۶۸ میلیون تومان هزینه شد که ۲۰۰ میلیون آن به هیئت‌های مذهبی اختصاص یافت، همچنین ۴۸۴ میلیون تومان به نیازمندان و بیماران شهرستان پرداخت شد و هزار سبد معیشتی به ارزش بیش از چهار میلیارد تومان توزیع شد.

وی در پایان به هزینه‌های فرهنگی و عمرانی موقوفات اشاره کرد و گفت: ۶۴۲ میلیون تومان هزینه‌های فرهنگی، ۷۴۸ میلیون تومان هزینه عمرانی و یک میلیارد و ۷۹۹ میلیون تومان هزینه‌های جاری از جمله حقوق کارکنان صرف شده است.