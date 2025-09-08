فرد هتاک به مردم مازندران و آمل دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید باقری با اشاره به شکایت‌های مردمی گفت: در پی گزارش‌ها مبنی بر هتاکی و توهین به شهروندان آملی و مازندرانی، موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با استفاده از مهندسی اجتماعی و بررسی‌های اطلاعاتی، صفحه اینستاگرامی متهم را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی آمل تصریح کرد: پس از هماهنگی قضائی، متهم به پلیس فتا احضار و در تحقیقات انجام شده به هتاکی و انتشار مطالب توهین‌آمیز علیه شهروندان اعتراف کرد.

سرهنگ باقری خاطرنشان کرد: متهم انگیزه خود از این اقدامات را تحت تأثیر جو فضای مجازی عنوان و اظهار پشیمانی کرده است. پرونده وی پس از تشکیل، برای رسیدگی به مرجع قضائی معرفی شد.