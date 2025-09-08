مسابقه کتابخوانی در سقز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیدفاروق حسینی پیش از ظهر دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران رسانههای کردستان از برگزاری مسابقه کتابخوانی در این شهرستان برای گروههای مختلف از جمله دانشآموزان، دانشجویان و طلاب مدارس علوم دینی خبر داد و گفت: این مسابقات به عنوان یکی از برنامههای فرهنگی مهم، تأثیر بسزایی در رشد سرانه مطالعه و ارتقا سطح علمی و فرهنگی جامعه دارد.
وی افزود: هدف از برگزاری این مسابقات، ارتقا فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه است. کتاب، به عنوان ابزاری مؤثر برای انتقال دانش و ایجاد ارتباطات معنوی، میتواند نقش ویژهای در تربیت نخبگان آینده کشور ایفا کند.
مسئول مرکز بزرگ اسلامی سقز همچنین به ثبتنام بیش از هزار نفر از دانشآموزان سقز در این مسابقه اشاره کرد و ادامه داد: برگزاری چنین برنامههایی میتواند تأثیرات مثبتی در توسعه سطح علمی جامعه و ایجاد بستری مناسب برای تربیت افراد توانا و صاحبنظر داشته باشد.
وی تأکید کرد: آینده کشور نیازمند افرادی صاحبنظر، توانمند و متخصص است و این امر تنها با تکیه بر مطالعه و کتابخوانی ممکن خواهد شد.
ماموستا حسینی از سایر دستگاهها و نهادهای فرهنگی خواست تا برای توسعه بیشتر اینگونه برنامهها همکاری و مشارکت بیشتری داشته باشند و تصریح کرد: با همکاری و همافزایی نهادها میتوان شاهد رشد و گسترش برنامههای فرهنگی و علمی در سطح شهرستان و حتی کشور بود.
این مسابقات در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه اسلامی سقز برگزار شد و به اعتقاد مسئولان، میتواند گام مهمی در مسیر ارتقا سطح علمی و فرهنگی شهرستان باشد.
