به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور) در حاشیه مراسم افتتاح باند شرقی قطعه دو آزادراه تهران - شمال ضمن تبریک هفته وحدت با بیان اینکه امیدوارم که این هفته صرفاً شعاری و اداری نباشد بلکه بهصورت واقعی در درون دلها و جامعه عملی شود، اظهار کرد: ما باید وحدت و انسجام را در کشور، جامعه و شهرهایمان اجرا کنیم.
وی افزود: در طول ۴۰ سال گذشته همواره درباره وحدت صحبت کردهایم اما هنوز شاهد اختلافها هستیم. نباید با یکدیگر دعوا کنیم، دست به دست هم بدهیم تا مشکلات کشور را بهراحتی حل کنیم. همواره در زندگی این تفکر را داشتم که ببینم دیگران در دنیا چگونه کارها را انجام میدهند و چرا ما در برخی امور عقب هستیم. باید تلاش کنیم تا عقبماندگیهایمان را جبران کنیم و مسیر پیشرفت را سریعتر طی کنیم.
رئیس جمهور ادامه داد: در رابطه با راهها و پروژههای کشور، مدام از خودم میپرسم چرا کشورهای دیگر در عرض یک یا دو سال کاری را انجام میدهند که ما در ۲۰ سال نمیتوانیم. پاسخ این است که باید مشکلات ساختاری و اداری را شناسایی و سریع حل کنیم. میتوانیم با همکاری هم، این مسائل را برطرف کنیم و تصمیمات لازم را اتخاذ کنیم.
وی گفت: محیط زیست باید حفظ شود و همزمان مسیر پیشرفت روشن و عملی باشد. ما نباید ذهن خود را محدود کنیم. ابزار و تجهیزات موجود قابل تأمین است و با بهرهگیری از تجربیات جهانی و کارشناسی میتوانیم کارها را به نحو احسن پیش ببریم. همانگونه که اینجا پروژهها با چشمانداز بلند اجرا شد، انتظار داریم دیگر پروژهها نیز با همین نگاه پیش برود.
پزشکیان بیان کرد: دولت آماده هرگونه تعامل و حمایت است و موانع موجود باید سریعاً برداشته شود. مسیر ۵۰ کیلومتری عددی نیست و با تصمیمگیری درست، میتوان آن را در کوتاهترین زمان ممکن اجرا کرد. هر مانعی که وجود داشته باشد، دولت و ما در همان روز آن را حل خواهیم کرد. اگر لازم باشد کمیسیون تشکیل شود، پاسخها در همان روز ارائه خواهد شد تا از اتلاف وقت و منابع جلوگیری شود.
رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت خدمترسانی گفت: هدف ما حل مشکلات مردم است و این مسئله باید دغدغه اصلی ما باشد. باید کاری کنیم که همه مردم بدون هیچ مانعی به خدمات مورد نیاز دسترسی داشته باشند. سیستم دولتی و خصوصی تفاوتی در ارائه خدمات ندارد و ما موظفیم خدمات درست و بهموقع ارائه کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با این نگاه، بتوانیم خدمتگزار واقعی مردم باشیم و رضایت آنان را جلب کنیم، زیرا رضایت مردم، رضایت خداوند را در پی خواهد داشت.
نظر شما