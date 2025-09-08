۷۸ سرقت در کارنامه ۴ دزد اصفهانی

سرهنگ حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو و قطعات داخل خودرو در شهر اصفهان، بررسی موضوع برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه افزود: کارآگاهان با رصد اطلاعاتی و اقدامات هوشمندانه پلیسی ۴ سارق را در ارتباط با این سرقت‌ها شناسایی و در چند عملیات ضربتی آنها را در شهر اصفهان دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: متهمان در تحقیقات کاراگاهان به ۷۰ فقره سرقت داخل خودرو و ۸ فقره سرقت خودرو درسطح استان اقرار که با تکمیل شدن تحقیقات برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.