تفویض اختیارات به استانداران راهکار مؤثر برای حل مشکلات کشور است

حجت الاسلام جابر عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح دولت مبنی بر تفویض اختیارات به استانداران گامی مؤثر در راستای تسهیل روند اجرایی، کاهش بروکراسی و افزایش رضایتمندی مردم است.

وی افزود: این موضوع یکی از مهمترین اصلاح و آثار و برکات دولت چهاردهم برای نظام و انقلاب بوده و بسیاری از مشکلات چندین ساله و عقب ماندگی‌ها مخصوصاً در مناطق محروم و مرزی، غفلت از این موضوع مهم و اساسی است.

امام جمعه بیله سوار با اشاره به تمرکز اختیارات در مرکزکشور گفت: تمرکزگرایی، باعث کندی روندتصمیم‌گیری و فرصت‌سوزی شده است؛ تفویض اختیارات به استانداران می‌تواند این چالش را به شکل بنیادین برطرف کند.



