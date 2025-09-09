سرهنگ علیرضا یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش بیش از دو برابری میزان برداشت غیرمجاز و کلاهبرداری از حسابهای بانکی در چهار ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: با توجه به رشد نگرانکننده این جرایم، پویش سراسری «کلیک امن» از چهارم تا دهم مرداد در کشور و استان ایلام اجرا میشود.
وی هدف این پویش را ارتقای سطح آگاهی عمومی در حوزه امنیت خریدهای اینترنتی اعلام کرد و افزود: از شهروندان عزیز استان ایلام تقاضا دارم قبل از هرگونه اقدام در خریدهای اینترنتی، بهویژه زمانی که پرداخت از طریق لینک یا درگاه ناشناس انجام میشود، با کارشناسان پلیس فتا از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مشورت کنند.
یعقوبی هشدار داد: پیامکهای جعلی که با سرشمارههای ناشناس ارسال میشوند و حاوی لینکهای مشکوک هستند، ابزاری برای فریب مردم و سرقت اطلاعات بانکی بهحساب میآیند؛ بنابراین از هماستانیهای عزیز میخواهیم به هیچ عنوان به این پیامها اعتماد نکنند.
نظر شما