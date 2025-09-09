  1. استانها
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۷

کشت پاییزه گیاهان دارویی در نوشهر آغاز شد

نوشهر - مجری طرح کشت گیاهان دارویی در نوشهر گفت: کشت پاییزه گیاهان دارویی با حمایت ستاد اجرایی فرمان امام در شهرستان اجرا می شود.

جواد محمودی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف حفظ اراضی زراعی، مدیریت بهینه منابع آب و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، طرح کشت پاییزه گیاهان دارویی در شهرستان نوشهر با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام و کشاورزان محلی کلید خورد.

مجری طرح کشت گیاهان دارویی با اشاره به اهمیت هماهنگی بین بخش‌های مختلف گفت: اجرای این برنامه با حمایت مالی و فنی ستاد اجرایی فرمان امام به مرحله عملیاتی خواهد رسید و تلاش می‌شود حداکثر بهره‌وری از منابع موجود حاصل شود.

وی همچنین اضافه کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، شامل معرفی گونه‌های گیاهان دارویی مناسب برای اقلیم منطقه کجور و شیوه‌های نوین پرورش، محور اصلی این نشست بود تا کشاورزان بتوانند با دانش کافی تولید خود را افزایش دهند.

