کشت پاییزه گیاهان دارویی در نوشهر آغاز شد

جواد محمودی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف حفظ اراضی زراعی، مدیریت بهینه منابع آب و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، طرح کشت پاییزه گیاهان دارویی در شهرستان نوشهر با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام و کشاورزان محلی کلید خورد.
مجری طرح کشت گیاهان دارویی با اشاره به اهمیت هماهنگی بین بخشهای مختلف گفت: اجرای این برنامه با حمایت مالی و فنی ستاد اجرایی فرمان امام به مرحله عملیاتی خواهد رسید و تلاش میشود حداکثر بهرهوری از منابع موجود حاصل شود.
وی همچنین اضافه کرد: برگزاری دورههای آموزشی تخصصی، شامل معرفی گونههای گیاهان دارویی مناسب برای اقلیم منطقه کجور و شیوههای نوین پرورش، محور اصلی این نشست بود تا کشاورزان بتوانند با دانش کافی تولید خود را افزایش دهند.
