به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام منوچهر رئیسی در جمع اعضاء مجمع کانونهای فرهنگی تبلیغی استان بیان شد، بر لزوم تمرکز هیئتهای مذهبی و کانونهای فرهنگی به مسئله جهاد تبیین تأکید کرد.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، گفت: ایشان فرمودند هیئتهای مذهبی باید کانونهای جهاد تبیین باشند. این مسئلهای بسیار حساس، هویتی و وجودی است. ما باید خوبیها را روایت، و نشر دهیم.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی ایلام با اشاره به وجود مشکلات داخلی افزود: با وجود این همه مشکلات، جمهوری اسلامی مظلومانه ولی با قدرت مسیر خود را ادامه میدهد و در این میان، نقش ما به عنوان حلقههای میانی که ارتباط بین حاکمیت و مردم را برقرار میکنیم، بسیار مهم است.
حجتالاسلام رئیسی با بیان اینکه تلاشهای ما در جهت آگاهی بخشی عمومی باید افزایش یابد، گفت: کانونهای فرهنگی ما باید در محلات گسترش یابند و عظمت انقلاب اسلامی به عنوان تبلور حقیقت، در این کانونها برای مردم تبیین و روایت شود.
وی بر اهمیت جنگ روایتها در فضای رسانهای امروز تأکید کرد و گفت: ما در زمینه روایتگری نیازمند تلاش مضاعف هستیم و باید از رویدادهای مهمی مانند جنگ دوازده روزه، بخصوص همدلیهایی که در بین مردم در استان ایلام دیده میشد، در فضای رسانه کنشگری فعال داشته باشیم.
حجتالاسلام رئیسی در پایان با اشاره به اهمیت قرآن کریم، خواستار گنجاندن بیشتر مفاهیم قرآنی در برنامههای کانونهای فرهنگی شد و گفت: برنامههایمان را باید با قرآن کریم و آیاتی که در زندگی روزمره کاربردی هستند ارتباط دهیم. این آیات میتوانند بهعنوان محتوایی کاربردی، در اختیار کانونهای فرهنگی قرار گیرند.
