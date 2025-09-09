به گزارش خبرنگار مهر، مدیر شبکه بهداشت و درمان بانه صبح سه شنبه در مراسم افتتاح این بخش، از راه‌اندازی آن به عنوان گامی مؤثر در ارتقا سطح درمان و دسترسی سریع‌تر بیماران به خدمات تخصصی یاد کرد.

امید عبدالهی اقدم گفت: این بخش به همراه جذب متخصصین جراح مغز و اعصاب و افتتاح بخش دیالیز با همکاری خیرین، مجموعه‌ای از اقدامات در راستای بهبود خدمات درمانی برای شهروندان بانه است.

وی همچنین به نصب تجهیزات جدید در بیمارستان اشاره کرد و افزود: نصب ژنراتور ۳۱۰ کاوا، توسعه داروخانه بیمارستان، خرید دستگاه UPS برای بخش‌های ویژه، و تجهیز بخش مراقبت‌های ویژه قلبی (CCU) به تخت‌های سه شکن الکتریکی از دیگر اقدامات مهمی بوده است که در راستای بهبود خدمات و رفاه بیماران و پرسنل انجام شده است.

عبدالهی اقدم، به رشد آمار خدمات درمانی نیز اشاره کرد و گفت: تعداد عمل‌های جراحی چشم در بیمارستان رازی بانه از ۵۰۳ به ۶۲۷ مورد افزایش یافته است و تعداد کل مراجعه‌کنندگان از ۹۳,۵۱۳ نفر به ۹۵,۳۴۳ نفر رسیده است.

وی اضافه کرد: این اقدامات، نشان از رشد چشمگیر خدمات درمانی و بهبود وضعیت بهداشت و درمان در شهرستان بانه دارد.