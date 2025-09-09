به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان صبح سه‌شنبه در بازدید از مرکز توانمندسازی و جامعه‌پذیری معتادان بهبود یافته امید زندگی در شهر بوشهر ضمن دیدار با مقیمان مرکز و بررسی روند خدمات‌رسانی، با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان مجموعه اظهار کرد: مبارزه با اعتیاد و بازتوانی بهبود یافتگان تنها یک وظیفه بخشی یا دستگاهی نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی است که نیازمند هم‌افزایی تمامی نهادها و اقشار جامعه می‌باشد. مراکزی همچون امید زندگی نقشی مؤثر در تکمیل چرخه درمان و بازگشت بهبود یافتگان به جامعه و خانواده ایفا می‌کنند و استانداری بوشهر از این ظرفیت ارزشمند پشتیبانی خواهد کرد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت مهارت‌آموزی و اشتغال مقیمان مرکز افزود: توانمندسازی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای بهبود یافتگان باید در کنار درمان مورد توجه ویژه قرار گیرد.

جهانیان تاکید کرد: استانداری بوشهر آمادگی دارد نشست‌های بین‌بخشی با دستگاه‌های مرتبط برگزار کند تا موانع موجود بر سر راه اشتغال و بازتوانی رفع و شرایط برای یک زندگی سالم و پایدار فراهم شود.

در این بازدید همچنین مسئولان مرکز و نمایندگان بهزیستی استان گزارشی از فعالیت‌ها و چالش‌های موجود ارائه دادند که مهم‌ترین آن‌ها شامل کمبود اعتبارات، ضرورت همکاری‌های بین بخشی و نیاز به حمایت بیشتر در حوزه آموزش‌های مهارتی و اشتغال مقیمان بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تأکید کرد: گسترش مراکز توانمندسازی در سطح استان نه تنها یک ضرورت اجتماعی بلکه اقدامی امیدآفرین در مسیر مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت عمومی است. استانداری از هر طرحی که منجر به افزایش ظرفیت و ارتقای کیفیت خدمات این مراکز شود، حمایت خواهد کرد.

در حال حاضر استان بوشهر دارای ۲ مرکز توانمندسازی در شهرستان‌های بوشهر و دشتستان است و به زودی یک مرکز دیگر نیز در شهرستان دشتی راه‌اندازی خواهد شد.