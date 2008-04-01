انتخاب 7 دانشگاه به عنوان پشتوانه بخش فضایی کشور

7 دانشگاه خواجه نصیر، علم و صنعت، صنعتی امیر کبیر، شهید بهشتی، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان و دانشگاه شیراز به عنوان پشتوانه بخش فضایی کشور انتخاب شدند و قراردادهای همکاری با سازمان فضایی منعقد کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، در جهت پیشبرد اهداف فضایی کشور و سند چشمانداز بیست ساله بخش تحقیقات و تربیت نیروی انسانی نقش بسیار بسزایی را ایفا خواهند کرد، این در حالی است که دانشگاهها بهترین مکان برای اجرای برنامههای فضایی به حساب می آیند از این رو سازمان فضایی تصمیم به تمرکز اجرای برنامههای فضایی در داخل دانشگاهها گرفت و از این رو مطالعات زیادی هم بر روی دانشگاههای کشور انجام داد.
کد خبر 658477
