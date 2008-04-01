انتخاب 7 دانشگاه به عنوان پشتوانه بخش فضایی کشور

7 دانشگاه خواجه نصیر، علم و صنعت، صنعتی امیر کبیر، شهید بهشتی، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان و دانشگاه شیراز به عنوان پشتوانه بخش فضایی کشور انتخاب شدند و قراردادهای همکاری با سازمان فضایی منعقد کردند.