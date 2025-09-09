  1. استانها
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۵

۳۴ متهم تحت تعقیب در فلاورجان دستگیر شدند

اصفهان_فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان از دستگیری ۳۴ متهم تحت تعقیب مراجع قضایی در عملیات مأموران انتظامی این فرماندهی خبرداد.

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح امنیت محله محور با محوریت دستگیری محکومان متواری و تحت تعقیب در دستور کار مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان فلاورجان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان افزود: در این طرح مأموران انتظامی این فرماندهی با انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی موفق به شناسایی ۳۴ متهم تحت تعقیب شده و در چندعملیات منسجم و هماهنگ آنها را دستگیر کردند.

وی اتهام افراد دستگیر شده را در زمینه جرایم مالی، حمل و نگهداری مواد مخدر، نزاع و درگیری، سرقت و اختلافات خانوادگی عنوان و خاطر نشان کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

