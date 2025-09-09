قم پیشتاز در صدور آراء قضایی متقن است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در حوزه قضا تصریح کرد: یکی از مطالبات مهم ایشان صدور آرا متقن است تا مردم نسبت به احکام قضائی اطمینان کامل داشته باشند.
وی افزود: در شهر کریمه اهلبیت (ع)، تحقق این سیاست بهطور جدی دنبال شده و هماکنون ۸۴ درصد آراء دادگاهها واجد اتقان و استحکام حقوقی است.
رئیس کل دادگستری استان قم در ادامه خاطرنشان کرد: بهمنظور ارتقای هرچه بیشتر کیفیت آراء، نشستهای علمی و قضایی متعددی با حضور استادان دانشگاه، پژوهشگران و قضات برگزار شده است تا ضمن نقد و بررسی احکام صادره، زمینه رفع احتمالی نقاط ضعف نیز فراهم گردد.
