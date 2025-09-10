۱۵۲ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در ایلام پرداخت شد

عمران علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع)، ۱۷ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در استان ایلام با کمک خیرین و پیگیری دستگاه قضایی آزاد شدند.
رئیسکل دادگستری استان ایلام گفت: امسال تاکنون ۱۵۲ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در استان پرداخت شده است.
وی ادامه داد: با استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، هیئتهای صلح و همکاری همکاران قضایی، زمینه تقسیط محکومبه و آزادی این زندانیان فراهم شده است.
وی افزود: در طول سال نیز هر ماه شاهد آزادی تعدادی از زندانیان با همت خیرین هستیم و از نیکوکاران درخواست میکنیم از طریق مراجعه حضوری یا شمارهحسابهای معرفیشده به این امر خداپسندانه کمک کنند.
علی محمدی با اشاره به وجود ۱۵۲ زندانی جرایم غیرعمد در زندانهای استان خاطرنشان کرد: برنامهریزی کردهایم تا پایان امسال همه این افراد با کمک خیرین آزاد شوند.
وی یادآور شد: امسال تاکنون ۶۷ زندانی جرایم غیرعمد در استان ایلام با همکاری خیران آزاد شدهاند.
