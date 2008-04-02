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۱۴ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۳۴

بازدید از آثار باستانی و تاریخی ساوه 10 درصد افزایش یافت

اراک - خبرگزاری مهر: سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ساوه گفت: بازدید گردشگران از آثار باستانی ساوه در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۱۰‬درصد افزایش داشته است.

محسن نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: آمار مسافران و گردشگران وارد شده به این شهرستان از مرز ‪ ۹۰‬هزار نفر گذشت.

نبوی افزود: این تعداد مسافر از ابتدای تعطیلات نوروز وارد این شهرستان شده و آمار ورود مسافران نوروز نسبت به سال گذشته افزایش داشته ‌است.

وی با اشاره به اینکه تعداد مسافران نوروزی وارد شده به ساوه در تعطیلات نوروز سال گذشته ‪ ۸۵‬هزار نفر بود خاطرنشان کرد: بیشتر مسافران آثار باستانی ساوه از مسجدجامع، سایت آوه، امامزاده سیداسحاق و امامزاده سید علی اصغر بازدید داشته ‌اند.

نبوی با اشاره به اینکه بازدید از موزه مردم شناسی ساوه طی یک ماه اخیر به بیش از یک هزار و 200 نفر رسید، ادامه داد: در این موزه نوع لباس، فرهنگ، آداب و رسوم، ظروف، بازی و رقص‌های محلی مردم این شهرستان، توسط ماکت در معرض نمایش گذاشته شده است.

شهرستان ساوه ‪ ۲۲۳‬اثر تاریخی دارد که ‪ ۱۱۲‬اثرباستانی در فهرست آثارملی به ثبت رسیده است.

کد مطلب 658555

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