بازدید از آثار باستانی و تاریخی ساوه 10 درصد افزایش یافت

محسن نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: آمار مسافران و گردشگران وارد شده به این شهرستان از مرز ‪ ۹۰‬هزار نفر گذشت.

نبوی افزود: این تعداد مسافر از ابتدای تعطیلات نوروز وارد این شهرستان شده و آمار ورود مسافران نوروز نسبت به سال گذشته افزایش داشته ‌است.

وی با اشاره به اینکه تعداد مسافران نوروزی وارد شده به ساوه در تعطیلات نوروز سال گذشته ‪ ۸۵‬هزار نفر بود خاطرنشان کرد: بیشتر مسافران آثار باستانی ساوه از مسجدجامع، سایت آوه، امامزاده سیداسحاق و امامزاده سید علی اصغر بازدید داشته ‌اند.

نبوی با اشاره به اینکه بازدید از موزه مردم شناسی ساوه طی یک ماه اخیر به بیش از یک هزار و 200 نفر رسید، ادامه داد: در این موزه نوع لباس، فرهنگ، آداب و رسوم، ظروف، بازی و رقص‌های محلی مردم این شهرستان، توسط ماکت در معرض نمایش گذاشته شده است.

شهرستان ساوه ‪ ۲۲۳‬اثر تاریخی دارد که ‪ ۱۱۲‬اثرباستانی در فهرست آثارملی به ثبت رسیده است.