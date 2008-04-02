بازدید از آثار باستانی و تاریخی ساوه 10 درصد افزایش یافت

محسن نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: آمار مسافران و گردشگران وارد شده به این شهرستان از مرز ۹۰هزار نفر گذشت.
نبوی افزود: این تعداد مسافر از ابتدای تعطیلات نوروز وارد این شهرستان شده و آمار ورود مسافران نوروز نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
وی با اشاره به اینکه تعداد مسافران نوروزی وارد شده به ساوه در تعطیلات نوروز سال گذشته ۸۵هزار نفر بود خاطرنشان کرد: بیشتر مسافران آثار باستانی ساوه از مسجدجامع، سایت آوه، امامزاده سیداسحاق و امامزاده سید علی اصغر بازدید داشته اند.
نبوی با اشاره به اینکه بازدید از موزه مردم شناسی ساوه طی یک ماه اخیر به بیش از یک هزار و 200 نفر رسید، ادامه داد: در این موزه نوع لباس، فرهنگ، آداب و رسوم، ظروف، بازی و رقصهای محلی مردم این شهرستان، توسط ماکت در معرض نمایش گذاشته شده است.
شهرستان ساوه ۲۲۳اثر تاریخی دارد که ۱۱۲اثرباستانی در فهرست آثارملی به ثبت رسیده است.
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