درگیری اراذل و اوباش در ایلام؛عاملان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهزاد بسطامی در تشریح جزئیات این خبر، گفت: چند نفر از اراذل و اوباش در پارک کوثر ایلام با قمه و چاقو با یکدیگر درگیر که در این حادثه ۲ نفر مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

وی افزود: با حضور سریع و قاطع مأموران کلانتری ۱۵ و یگان امداد، عاملان اصلی درگیری در صحنه دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام در پایان با تأکید بر برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت، از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را بلافاصله از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.