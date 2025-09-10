  1. استانها
  2. ایلام
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

درگیری اراذل و اوباش در ایلام؛عاملان دستگیر شدند

درگیری اراذل و اوباش در ایلام؛عاملان دستگیر شدند

ایلام - فرمانده انتظامی شهرستان ایلام گفت: با اقدام به موقع مأموران انتظامی عاملان اصلی درگیری اراذل و اوباش در پارک کوثر دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهزاد بسطامی در تشریح جزئیات این خبر، گفت: چند نفر از اراذل و اوباش در پارک کوثر ایلام با قمه و چاقو با یکدیگر درگیر که در این حادثه ۲ نفر مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

وی افزود: با حضور سریع و قاطع مأموران کلانتری ۱۵ و یگان امداد، عاملان اصلی درگیری در صحنه دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام در پایان با تأکید بر برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت، از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را بلافاصله از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

کد خبر 6585575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها