آلمان خواستار تشكيل نشست اضطراري اتحاديه اروپايي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، آلمان امروز از ايرلند كه رياست دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده دارد خواست كه يك نشست اضطراري با حضور وزراي كشور ، روساي پليس و سرويسهاي امنيتي اتحاديه اروپا برگزار كند كه انتظار مي رود هفته جاري برگزار شود .

بنابر اين گزارش تعدادي از كشور هاي اروپايي از جمله فرانسه و آلمان تدابير امنيتي را در كشور هاي خود افزايش داده ادد كه آمريكا نيز چنين اقداماتي را در خاك خود انجام داده است .

گفتني است كه پس از انفجار متروي مادريد كه بيش از دويست كشته برجاي گذاشت تدابير امنيتي از بروكسل تا وين بسيار شدت يافته است مقامات اروپايي اقدامات مشابهي را براي مقابله با حملات تروريستي در نظر گرفته اند . در اين رابطه پليس گشت زني در اطراف ايستگاههاي راه آهن و محافظت از سفارتها و كنسولگريهاي اسپانيا را افزايش داده است .