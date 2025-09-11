کاهش محسوس دما و وزش باد در ایلام تا جمعه ادامه دارد

احسان احمدینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز روند کاهش دما در استان از امروز خبر داد و گفت: این روند تا روز جمعه ادامه خواهد داشت و دمای هوا بهطور میانگین بین ۳ تا ۴ درجه کاهش مییابد.
وی افزود: کاهش دما در روز جمعه محسوستر خواهد بود و گرمای هوا در سطح استان به شکل قابل توجهی کاهش پیدا میکند.
احمدینژاد با اشاره به وضعیت بعد از این بازه زمانی گفت: پس از روز جمعه، شاهد افزایش جزئی دما خواهیم بود اما انتظار افزایش محسوس دما وجود ندارد.
کارشناس هواشناسی استان همچنین از وقوع پدیده وزش باد در بخشهای مختلف استان خبر داد و اظهار داشت: تا روز جمعه در برخی نقاط وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیشبینی میشود.
