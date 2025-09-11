برگزیدگان مسابقه «در سایه حماسه» در دیلم تجلیل شدند

حجت‌الاسلام محمد کنارکوه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مسابقه به همت اداره تبلیغات اسلامی، شورای هیئات مذهبی بانوان و بنیاد مهدویت با موضوع زندگی سیاسی مبارزاتی امام حسن مجتبی (ع) در بیان مقام معظم رهبری برگزار شد.

وی افزود: این مسابقه در بستر فضای مجازی اطلاع رسانی شد و شرکت کنندگان جواب‌ها را به شماره‌ای که در پوستر اطلاع رسانی قید شده بود ارسال کردند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیلم گفت: از بین ۴۳ نفری که در این مسابقه جواب صحیح را ارسال کردند به قید قرعه به پنج نفر جوایزی همزمان با جشن میلاد حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) در مسجد امیرالمؤمنین (ع) شهر دیلم اهدا شد.