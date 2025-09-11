  1. استانها
  2. لرستان
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

تشکیل پرونده تعزیراتی برای نانوایی‌های متخلف خرم‌آباد

خرم‌آباد - برای نانوایی‌های متخلف شهرستان خرم‌آباد پرونده تعزیراتی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار شهرستان خرم‌آباد، از واحدهای خبازی سطح شهرستان خرم‌آباد با حضور سرپرست اداره غله و خدمات بازرگانی شهرستان، بازدید به عمل آمد.

در این بازدید وضعیت کیفیت نان، وزن چانه و نان، سطح ارائه خدمات نانوایان به شهروندان و وضعیت بهداشتی مورد ارزیابی قرار گرفت و ضمن تقدیر و تشکر از واحدهای مطلوب، برای چهار واحد خبازی متخلف که اقدام به کم‌فروشی، مغایرت کارتکس، عدم ارائه کارتکس آرد تحویلی، عدم رعایت ساعت پخت کرده بودند، پرونده تعزیراتی تشکیل داده شد.

کد خبر 6586303

