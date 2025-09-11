  1. استانها
  2. اصفهان
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۰

۵۶ کیلو تریاک از یک پژو در شهرضا کشف شد

۵۶ کیلو تریاک از یک پژو در شهرضا کشف شد

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: در عملیات مأموران انتظامی این فرماندهی، سواری پژو توقیف، بیش از ۵۶ کیلو تریاک کشف و یک سوداگر مرگ نیز دستگیر شد.

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی فرماندهی انتظامی شهرستان شهرضا حین کنترل یکی ازمحورهای مواصلاتی به یک دستگاه سواری پژو مشکوک و برای بررسی بیشتر وارد عمل می‌شوند.

وی در ادامه افزود: در این رابطه راننده خودرو به محض مشاهده مأموران به سرعت از محل متواری شده که در نهایت با سرعت عمل خوب مأموران پلیس، این خودرو در یک عملیات منسجم متوقف می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با اشاره به کشف محموله ۵۶ کیلو و ۹۵۰ گرمی تریاک در این عملیات خاطر نشان کرد: یک سوداگر مرگ نیز دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل شد.

کد خبر 6586477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها