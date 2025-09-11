۵۶ کیلو تریاک از یک پژو در شهرضا کشف شد

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی فرماندهی انتظامی شهرستان شهرضا حین کنترل یکی ازمحورهای مواصلاتی به یک دستگاه سواری پژو مشکوک و برای بررسی بیشتر وارد عمل می‌شوند.

وی در ادامه افزود: در این رابطه راننده خودرو به محض مشاهده مأموران به سرعت از محل متواری شده که در نهایت با سرعت عمل خوب مأموران پلیس، این خودرو در یک عملیات منسجم متوقف می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با اشاره به کشف محموله ۵۶ کیلو و ۹۵۰ گرمی تریاک در این عملیات خاطر نشان کرد: یک سوداگر مرگ نیز دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل شد.