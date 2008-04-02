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۱۴ فروردین ۱۳۸۷، ۱۱:۲۹

در جمع اعضای OIC ؛

وزیر علوم خواستار حمایت سازمان کنفرانس اسلامی از توسعه علم شد

وزیر علوم خواستار حمایت سازمان کنفرانس اسلامی از توسعه علم شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشورمان در جمع اعضای سازمان کنفرانس اسلامی خواستار حمایتهای مالی گسترده این سازمان از توسعه همکاریهای علمی میان اعضا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی روز گذشته در جریان برگزاری سیزدهمین نشست مجمع عمومی کمیته دائمی علمی و فناوری سازمان کنفرانس اسلامی در پاکستان با اشاره به توانمندیهای قابل توجه علمی و تحقیقاتی ایران خواستار حمایتهای مالی این سازمان از توسعه همکاریهای علمی میان اعضا شد.

وی که در جمع وزرای علوم و تحقیقات کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی سخن می گفت بر اهمیت توسعه ساختارهای مورد نیاز برای ایجاد حمایتهای مالی از فناوریهایی نظیر فناوری نانو، فناوری اطلاعات و ارتباطات و انرژی در میان کشورهای عضو تاکید کرد.

وزیر علوم افزود: ایران کشوری است که از 18 پارک علم و فناوری برخوردار است که در کل فعالیت شبکه ای از پارکهای علوم و فناوری اسلامی برای ارتقای همکاریها میان اعضای سازمان کنفرانس اسلامی را هدایت می کند.

به گزارش مهر، سیزدهمین نشست مجمع عمومی کمیته دائمی علمی و فناوری سازمان کنفرانس اسلامی روز گذشته (سه شنبه) در اسلام آباد پاکستان آغاز به کار کرده و تا سه روز ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 658665

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