زندگی دهخدا ظرفیت ساخت یک مجموعه را دارد

محمدرضا ورزی درباره کارگردانی فیلم 90 دقیقهای "دهخدا" به خبرنگار مهر گفت: "بعد از پیشنهاد کارگردانی این اثر و مطالعه فیلمنامه ساخت فیلم برایم جذابیت داشت، چرا که شروع و پایانی خوب داشت و آن مقطع زندگی دهخدا هم جذاب بود، چون مبارزه و شخصیت ادبی او را کنار هم در دوران مشروطیت نشان میداد."
وی در ادامه افزود: "البته حجم فیلمنامه خیلی زیاد و فراتر از یک فیلم سینمایی بود. بعد از مذاکره با نویسنده خودم همراه با سعید نیکپور بخشهایی از فیلمنامه را حذف کردیم. به نظرم زندگی دهخدا بار دراماتیک زیاد و ظرفیت ساخت مجموعه را دارد، ولی ما میخواستیم یک فیلم بسازیم. وقتی هم با یکی از اقوام دهخدا صبحت کردم، مطالبی برایم تعریف کرد که خیلی جالب بود."
ورزی درباره تحقیقات این پروژه خاطرنشان ساخت: "خودم تحقیقات زیادی در زمینه تاریخ معاصر کردم و اشراف زیادی هم بر این دوره دارم، ولی درباره دهخدا تا حدودی آشنایی داشتم. البته درباره دهخدا کتاب مستقل نداریم یا خیلی کم است، به همین دلیل جسته و گریخته از فصلنامههای ادبی و اینترنت اطلاعاتی را درباره او کسب کردم. در واقع جمعآوری اطلاعات مشکل بود."
کارگردان "دهخدا" درباره اینکه فیلم تا چه حد به مستندات زندگی دهخدا وفادار بود گفت: "فیلم بیشتر تجلیلی از علامه دهخداست. حدود 70 درصد به مستندات زندگی او وفادار بودیم و بقیه جذابیتهای دراماتیک بود که به کار افزوده شد. در تمام فیلمهای تاریخی و غیرتاریخی تا حدودی میتوان به مستندات زندگی شخصیتها وفادار بود و باید لحظات دراماتیکی اضافه کرد."
ورزی درباره استفاده از میرطاهر مظلومی در دو نقش محمدعلی شاه و دکتر معین توضیح داد: "مظلومی بازیگری مستعد است و به خوبی از ایفای دو نقش برآمد. او شباهت زیادی به دکتر معین داشت و برای نقش محمدعلی شاه نیاز به بازیگری داشتم که لمپن و عصبی بودن این شخصیت را به خوبی ایفا کند. فکر میکنم غیر از او بازیگر دیگری نمیتوانست این دو نقش را بازی کند."
کارگردان "دهخدا" درباره انتخاب سعید نیکپور برای بازی در نقش دهخدا گفت: "نیکپور 22 سال پیش نقش امیر کبیر را بازی کرد و بعد از آن نقشی در مجموعه "امام علی" داشت. اخیراً در مجموعه "شهریار" در نقش ملکالشعراء بهار و "دهخدا" بازی کرد. او نقشهای تاریخی را بهتر ایفا میکند و برخی بازیگران در نقشهای تاریخی موثرتر از بازی در کارهای روز هستند."
وی درباره ساخت فیلم 90 دقیقهای "مظفرنامه" و اکران نشدن آن گفت: "علاقمند بودم فیلمی بسازم که ورود سینماتوگراف به ایران و فرمان مشروطیت را به تصویر بکشد. این فیلم با سرمایهگذاری بخش خصوصی و تلویزیون ساخته شد که بخش خصوصی سهم خود را به تلویزیون فروخت و شبکه تهران هم فیلم پخش کرد. "مظفرنامه" به احتمال زیاد تا سه ماه آینده اکران میشود."
فیلم تلویزیونی "دهخدا" 9 فروردین ساعت 23:15 از شبکه دو پخش شد. این فیلم به تهیهکنندگی علی لدنی بر اساس فیلمنامه فریدون دانشمند ساخته شده و به روایت زندگی دهخدا، چهره سرشناس ادبیات ایران از کودکی تا مرگ میپردازد. نیکپور در این اثر ایفاگر نقش علامه دهخداست و هادی مرزبان، امیرحسین صدیق، محمدعلی ساربان و علی رامز دیگر بازیگران آن هستند.
فیلم سینمایی "مظفرنامه" سوم فروردین از شبکه تهران روی آنتن رفت. در این فیلم که بخشی از تاریخ معاصر ایران با کمدی موقعیت به تصویر کشیده شده، اکبر عبدی، محمد ابهر، بهزاد فراهانی، محمد ساربان، سپند امیرسلیمانی، شقایق فراهانی، کمند امیرسلیمانی، مسعود عجمی، بیژن علیمحمدی، محسن صادقینسب و احمد کشاورزی ژرف به ایفای نقش پرداختند.
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