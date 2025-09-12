امام جمعه گلپایگان:دولت با عملکرد قوی و توان دفاعی کشور را تقویت کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدتقی کرامتی در خطبه نماز جمعه این هفته با اشاره به بازگشایی مدارس گفت: تهیه لوازمالتحریر برای خانوادههای کمبرخوردار دشوار است و همه باید در جشن عاطفهها برای کمک به نیازمندان مشارکت کنند.
وی با تأکید بر لزوم فاصله گرفتن نظام اسلامی از اقتصاد صدقهای افزود: باید با برنامهریزی دقیق مشکلات اقتصادی مردم برطرف شود.
حجتالاسلام کرامتی افزود: یکی از نکات مهم رهبر انقلاب، ضرورت غلبه بر معادله تحمیلی دشمن بود که فرمودند، شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه به وضعیتی شبیه «نه جنگ و نه صلح» تبدیل شده است؛ وضعیتی که دشمن تحمیل میکند تا اقتصاد، امنیت و تصمیمات کشور را در حالت تعلیق نگه دارد و بدون ورود به جنگ واقعی، اهداف خود را در فضای روحی و روانی جامعه دنبال کند.
وی افزود: دولت باید با عملکرد قوی و فعالانه در حوزه اقتصاد، تولید و مسکن عمل کند و همزمان کشور نیز باید با حفظ توان دفاعی و روحیه تهاجمی امنیت خود را تضمین کند.
امام جمعه گلپایگان همچنین به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به قطر اشاره کرد و گفت: این حادثه نشان داد آمریکا هیچ تعهدی جز نسبت به اسرائیل ندارد و کشورهای منطقه باید برای امنیت خود به توان داخلی و قدرتهای مستقل مانند جمهوری اسلامی اعتماد کنند.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی آغازگر هیچ جنگی نبوده و همواره در برابر ظلم ایستاده است؛ این تجربه باید موجب بیداری، اتحاد و یکپارچگی کشورهای اسلامی در برابر قدرتهای سلطهگر شود.
