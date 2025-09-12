سفر ریاست جمهوری به اردبیل، موفق و ارزشمند بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی ظهر جمعه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه که در محل مصلای اردبیل و با حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شد، با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور پزشکیان به استان اردبیل اظهار کرد: از حضور ریاست محترم جمهور و همراهان و عنایات خوبی که برای استان داشتند تشکر می‌کنیم. یکی از امتیازات جمهوری اسلامی مسافرت رؤسای دولت‌ها به استان‌ها و شهرستان‌ها و وقوف بر مشکلات از نزدیک است. چنین صمیمیتی در رژیم گذشته نبود. قبلاً روی این سفر کار کارشناسی زیادی صورت گرفته بود و کلاً سفر، سفر ارزشمند و موفقی بود.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری مدظلله العالی در حمایت از دولت آقای پزشکیان جداً سنگ تمام گذاشته‌اند. جلسه‌ای نیست که مقام معظم رهبری از ایشان حمایت نکنند. در یک هفته دو بار از ایشان تجلیل کرده‌اند به تبع حمایت رهبری، مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی نیز خود را ملزم می‌دانند که در خدمت منویات دولت محترم باشند یعنی یک فرصت عظیم و استثنایی برای دولت آقای پزشکیان فراهم آمده است.

امام جمعه اردبیل گفت: در این خصوص آقای پزشکیان باید هم خوشحال باشند و افتخار کنند که در میان دولت‌ها حضرت آقا این گونه عنایت به وی دارند و هم واهمه و نگرانی داشته باشند که خدای نکرده مناسب با این حمایت‌ها ظاهر نشوند این تاییدها، تمجیدها و حمایت‌ها تعهد سنگین بر دوش دولت ایشان می‌گذارد.

وی ادامه داد: اصلی‌ترین مطالبه رهبری و ملت عزیز از دولت ایشان اقدام اساسی و جهادی در خصوص معیشت، تأمین کالاهای اساسی، معالجه ناترازی‌ها و کاهش آلام اقتصادی است. تمام مشکلات فعلی راهکار علمی و منطقی دارد و دست دولت محترم در این باب خالی نیست. دولت نباید فرصت‌ها را از دست بدهد از اینکه بعد از سفارش مقام معظم رهبری برای معیشت مردم، معاون اول رئیس جمهور ستاد ویژه برای این کار درست کرده‌اند جای تحسین است اما باید اثر آن برای ملت ملموس باشد.

خطیب جمعه اردبیل اضافه کرد: دولت حتماً دقت کند که کارهای سطحی مُسکن است و کشور ما برای حل معضل، احتیاج به یک معماری اقتصادی جامع و متناسب با منابع و مشکلات و اصلاح سیاست‌های اقتصادی دارد و این کار کاملاً مقدور و میسور است. از اینکه رئیس جمهور گفت از تمام متخصصان و اساتید مربوط دانشگاهی برای این کار استفاده می‌کنیم جای خوشبینی و خوشحالی است. دولت یقین داشته باشد که ملت عزیز ما با قدم‌های علمی و کارشناسی شده و اساسی در این باب با دولت همراهی خواهد کرد.