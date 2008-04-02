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۱۴ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۴۲

مجموعه ورزشی انقلاب میزبان اردوی تیم والیبال نشسته جانبازان و معلولین

اردوی تیم والیبال نشسته جانبازان و معلولین جهت شرکت در بازیهای پارالمپیک 2008 پکن با حضور 16 ورزشکار از امروز در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، تیم والیبال نشسته در این اردو خود را جهت شرکت در مسابقات اولین دوره جام بین قاره ای والیبال نشسته که قرار است  اردیبهشت ماه در مصر برگزار شود آماده می کند.

اسامی ورزشکاران دعوت شده عبارتند از: داوود علیپوریان ، مهدی حمیدزاده ، محمد خالقی، صادق بیگدلی، صادق جلایی از تهران ، محمد رضا رحیمی ، رضا پیدایش از شهرستان کرج، محمد حسینی فر از خراسان رضوی ، ناصر حسین پور از آذربایجان غربی ، جلیل ایمری ، احمد ایری از گلستان، سعید ابراهیمی ، رمضان صالحی از مازندران ، عیسی زیراهی از مرکزی ، رضا نصاری زاده از خوزستان ، حسین فرزانه از قزوین.

هادی رضایی بعنوان سرمربی، فرید صائبی بعنوان مربی ، جواد گلکار بعنوان کمک مربی ، علی کشفیا بعنوان سرپرست و علیرضا معمری بعنوان آنالیزور این تیم را همراهی می کنند.

 

کد مطلب 658709

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