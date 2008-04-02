به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد میرن برنده اسکار و پلامر به ترتیب جایگزین مریل استریپ و آنتونی هاپکینز شدند که پیش از این قرار بود در نقش‌های اصلی "ایستگاه آخر" به کارگردانی مایکل هافمن ظاهر شوند.





کریستوفر پلامر

فیلمبرداری پروژه روز هفت آوریل (19 فروردین) در آلمان آغاز می‌شود و جیمز مک‌آووی و پل جیاماتی دیگر بازیگران فیلم هستند. "ایستگاه آخر" بر مبنای رمانی نوشته جی پارینی ساخته می‌شود که سال 1990 منتشر شد و در آن سال آخر و پرتلاطم زندگی نویسنده و فیلسوف شهیر روس و زندگی زناشویی پرآشوب او تصویر شده است.

جیاماتی در نقش چرتکف هوادار قابل اعتماد تولستوی ظاهر می‌شود که در جنبش مسیحی سوسیالیست تولستوی با او همراه شد و عملا مقابل سوفیا قرار گرفت. مک‌آووی نیز نقش یک منشی خصوصی چشم و گوش بسته را بازی می‌کند که چرتکف برای کار پیش نویسنده روس فرستاد. آن ماری داف بازیگر بریتانیایی همسر مک‌آووی هم نقش ساشا دختر تولستوی را دارد.

بخش‌هایی از فیلم "ایستگاه آخر" در اماکن تاریخی در روسیه فیلمبرداری می‌شود. استودیو برادران وارنر اواخر امسال فیلم را در آلمان توزیع می‌کند. هافمن 52 ساله سازنده فیلم‌های "بازگشت" با بازی رابرت داونی جونیر و "یک روز خوب" با حضور جرج کلونی و میشل فایفر است.

پلامر 79 ساله که بیشتر برای بازی در نقش ناخدا فون تراپ در فیلم موزیکال و معروف "آوای موسیقی" شهرت دارد، اخیرا در فیلم کانادایی "محاسبه احساسی" در کنار سوزان ساراندن نقش‌آفرینی کرد. او به عنوان بازیگر سینما و تلویزیون حدود 170 اثر در کارنامه دارد. میرن دو سال پیش برای فیلم "ملکه" برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر زن شد.

لئو نیکلایویچ تولستوی ۹ سپتامبر 1828 به دنیا آمد و نام خود را به عنوان یکی از تواناترین چهره‌های ادبیات داستانی جهان ثبت کرد. او در آخرین روزهای زندگی به همراه پزشک خانوادگی و دختر کوچکش همسر خود را ترک و به جنوب روسیه سفر کرد. آخرین سفر تولستوی هفتم نوامبر 1910 در ایستگاه راه‌آهن آستاپوفو پایان یافت و دو روز بعد در زادگاه خود به ‌خاک سپرده شد.